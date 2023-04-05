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HBO може зняти серіал за мотивами"Гаррі Поттера", – Bloomberg

5 квітня 2023 04:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кадр з фільму про Гаррі Поттера
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Американський телеканал HBO близький до укладення угоди про створення нового телесеріалу за мотивами "Гаррі Поттера". Головний виконавчий директор компанії Девід Заслав і голова HBO Кейсі Блойс доклали достатньо зусиль, щоб переконати Роулінг створити новий серіал за мотивами всесвітньовідомої історії.

Про це повідомляє видання Bloomberg

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За інформацією, кожен сезон серіалу буде заснований на одній з семи книг авторки історії про Гаррі Поттера Джоан Роулінг. 

Роулінг також братиме участь у роботі над серіалом для контролю близькості серіалу з оригінальним сценарієм. Проте, письменниця не стане одним із головних творців проєкту. 

Нагадаємо, пропагандист Кисельов відбрехався перед школярами про "палаци путіна". Під час промови пропагандиста один із школярів сказав, що путін "обікрав країну" і побудував собі палац. Кисельов моментально кинувся захищати диктатора, заявивши, що фільм-розслідування команди Навального про будинок президента рф у Геленджику — "фальшивка" і "мультики".

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