HBO може зняти серіал за мотивами"Гаррі Поттера", – Bloomberg

Кадр з фільму про Гаррі Поттера

Американський телеканал HBO близький до укладення угоди про створення нового телесеріалу за мотивами "Гаррі Поттера". Головний виконавчий директор компанії Девід Заслав і голова HBO Кейсі Блойс доклали достатньо зусиль, щоб переконати Роулінг створити новий серіал за мотивами всесвітньовідомої історії.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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За інформацією, кожен сезон серіалу буде заснований на одній з семи книг авторки історії про Гаррі Поттера Джоан Роулінг.

Роулінг також братиме участь у роботі над серіалом для контролю близькості серіалу з оригінальним сценарієм. Проте, письменниця не стане одним із головних творців проєкту.

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