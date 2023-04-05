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HBO может снять сериал по мотивам "Гарри Поттера", – Bloomberg

5 апреля 2023 04:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кадр из фильма о Гарри Поттере
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Американский телеканал HBO близок к заключению соглашения о создании нового телесериала по мотивам "Гарри Поттера". Главный исполнительный директор компании Дэвид Заслав и глава HBO Кейси Блойс приложили достаточно усилий, чтобы убедить Роулинг создать новый сериал по мотивам всемирно известной истории.

Об этом сообщает издание Bloomberg .

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По информации, каждый сезон сериала будет основан на одной из семи книг автора истории о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

Роулинг также примет участие в работе над сериалом для контроля близости сериала с оригинальным сценарием. Однако писательница не станет одним из главных создателей проекта.

Напомним, пропагандист Киселев соврал школьниками о "дворцах путина". Во время речи пропагандиста один из школьников сказал, что путин "обворовал страну" и построил себе дворец. Киселев моментально бросился защищать диктатора, заявив, что фильм-расследование команды Навального о доме президента россии в Геленджике — "фальшивка" и "мультики".

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