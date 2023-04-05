Кадр из фильма о Гарри Поттере

Американский телеканал HBO близок к заключению соглашения о создании нового телесериала по мотивам "Гарри Поттера". Главный исполнительный директор компании Дэвид Заслав и глава HBO Кейси Блойс приложили достаточно усилий, чтобы убедить Роулинг создать новый сериал по мотивам всемирно известной истории.

Об этом сообщает издание Bloomberg .

Читайте также:

По информации, каждый сезон сериала будет основан на одной из семи книг автора истории о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

Роулинг также примет участие в работе над сериалом для контроля близости сериала с оригинальным сценарием. Однако писательница не станет одним из главных создателей проекта.

Напомним, пропагандист Киселев соврал школьниками о "дворцах путина". Во время речи пропагандиста один из школьников сказал, что путин "обворовал страну" и построил себе дворец. Киселев моментально бросился защищать диктатора, заявив, что фильм-расследование команды Навального о доме президента россии в Геленджике — "фальшивка" и "мультики".