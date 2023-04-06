Джамала поділилася своїми спогадами – таку співачку ще ніхто не бачив

Українська співачка згадала свою молодість у Криму

Відома кримськотатарська та українська співачка, акторка та народна артистка України Джамала поділилася подробицями своїй молодості. Популярна виконавиця згадала, як вона була у Криму, та показала архівні фотографії звідти, розповівши про свою молодість.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Instagram Джамали.

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Не секрет, що батьки Джамали зараз живуть у Криму, який, на жаль, окупували російські війська ще у 2014 році. Сама співачка не признає Крим російським, тому часто виступає з проукраїнськими заявами. На цей раз відома артистка згадала свої роки у Криму.

Джамала поділилася з шанувальниками спогадами з півострова та розповіла про те, як вона там жила. Крім того, відома співачка розмістила архівні фотографії та показала, як вона виглядала до того, як стала популярною виконавицею.

На фотографії Джамалі було лише 14 років, та навряд чи її змогли розпізнати фанати. На фото артистка стояла перед камерою у короткій спідниці та футболці. Сама вона зізналася, що на той момент вона допомагала своїм рідним та працювала у сімейному кафе біля моря.

"Я працювала в сімейному кафе біля моря в Кучук Озені. 14 років мені", — написала українська виконавиця.

Також Джамала поділилася фотографією, де вона показала себе із сестрою та своєю бабусею, якій, до речі, й присвятила свою пісню "1944".

Українська виконавиця розповіла, що її бабуся завжди чекала на неї із сестрою, коли вони їздили до неї в літній період з Києва.

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