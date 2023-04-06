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"Я працювала в кафе": Джамала розповіла, як їй довелося заробляти на життя

6 квітня 2023 11:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Джамала поділилася своїми спогадами – таку співачку ще ніхто не бачив
Українська співачка згадала свою молодість у Криму
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома кримськотатарська та українська співачка, акторка та народна артистка України Джамала поділилася подробицями своїй молодості. Популярна виконавиця згадала, як вона була у Криму, та показала архівні фотографії звідти, розповівши про свою молодість.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Instagram Джамали.

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Не секрет, що батьки Джамали зараз живуть у Криму, який, на жаль, окупували російські війська ще у 2014 році. Сама співачка не признає Крим російським, тому часто виступає з проукраїнськими заявами. На цей раз відома артистка згадала свої роки у Криму.

Співачка Джамала розповіла про дитинство

Джамала поділилася з шанувальниками спогадами з півострова та розповіла про те, як вона там жила. Крім того, відома співачка розмістила архівні фотографії та показала, як вона виглядала до того, як стала популярною виконавицею.

На фотографії Джамалі було лише 14 років, та навряд чи її змогли розпізнати фанати. На фото артистка стояла перед камерою у короткій спідниці та футболці. Сама вона зізналася, що на той момент вона допомагала своїм рідним та працювала у сімейному кафе біля моря.

Як виглядала Джамала у 14 років

"Я працювала в сімейному кафе біля моря в Кучук Озені. 14 років мені", — написала українська виконавиця.

Також Джамала поділилася фотографією, де вона показала себе із сестрою та своєю бабусею, якій, до речі, й присвятила свою пісню "1944".

Як виглядала бабуся Джамали

Яка бабуся була у Джамали

Українська виконавиця розповіла, що її бабуся завжди чекала на неї із сестрою, коли вони їздили до неї в літній період з Києва.

Нагадаємо, ми писали, що солістка групи KAZKA Олександра Зарицька показала фотографію зі своїм коханим.

Раніше ми розповідали, що українська співачка Настя Каменських випустила новий трек, який написала ще до війни.

Також ми повідомляли, що до мережі потрапило відео, де співачка Таїсія Повалій ледь не впала на червоній доріжці.

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