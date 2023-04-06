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"Я работала в кафе": Джамала рассказала, как ей пришлось зарабатывать на жизнь

6 апреля 2023 11:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Джамала поделилась своими воспоминаниями – такую певицу еще никто не видел
Украинская певица вспомнила о своей молодости в Крыму.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная крымскотатарская и украинская певица, актриса и народная артистка Украины Джамала поделилась подробностями своей молодости. Популярная исполнительница вспомнила, как она была в Крыму, и показала архивные фотографии оттуда, рассказав о своей молодости.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Джамалы.

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Не секрет, что родители Джамалы сейчас живут в Крыму, который, к сожалению, оккупировали российские войска еще в 2014 году. Сама певица не признает Крым российским, поэтому часто выступает с проукраинскими заявлениями. В этот раз известная артистка вспомнила свои годы в Крыму.

Певица Джамала рассказала о детстве

Джамала поделилась с поклонниками воспоминаниями с полуострова и рассказала о том, как она там жила. Кроме того, известная певица разместила архивные фотографии и показала, как она выглядела до того, как стала популярной исполнительницей.

На фотографии Джамале было всего 14 лет, и вряд ли ее смогли распознать фанаты. На фото артистка стояла перед камерой в короткой юбке и футболке. Сама она призналась, что на тот момент она помогала своим родным и работала в семейном кафе у моря.

Как выглядела Джамала в 14 лет

"Я работала в семейном кафе у моря в Кучук Озени. 14 лет мне", - написала украинская исполнительница.

Также Джамала поделилась фотографией, где она показала себя с сестрой и бабушкой, которой, кстати, и посвятила свою песню "1944".

Как выглядела бабушка Джамалы

Какая бабушка была у Джамалы

Украинская исполнительница рассказала, что ее бабушка всегда ждала ее с сестрой, когда они ездили к ней в летний период из Киева.

Напомним, мы писали, что солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала фотографию со своим любимым.

Ранее мы рассказывали, что украинская певица Настя Каменских выпустила новый трек, написанный еще до войны.

Также мы сообщали, что в сеть попало видео, где певица Таисия Повалий чуть не упала на красной дорожке.

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