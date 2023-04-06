Джамала поделилась своими воспоминаниями – такую певицу еще никто не видел

Украинская певица вспомнила о своей молодости в Крыму.

Известная крымскотатарская и украинская певица, актриса и народная артистка Украины Джамала поделилась подробностями своей молодости. Популярная исполнительница вспомнила, как она была в Крыму, и показала архивные фотографии оттуда, рассказав о своей молодости.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Джамалы.

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Не секрет, что родители Джамалы сейчас живут в Крыму, который, к сожалению, оккупировали российские войска еще в 2014 году. Сама певица не признает Крым российским, поэтому часто выступает с проукраинскими заявлениями. В этот раз известная артистка вспомнила свои годы в Крыму.

Джамала поделилась с поклонниками воспоминаниями с полуострова и рассказала о том, как она там жила. Кроме того, известная певица разместила архивные фотографии и показала, как она выглядела до того, как стала популярной исполнительницей.

На фотографии Джамале было всего 14 лет, и вряд ли ее смогли распознать фанаты. На фото артистка стояла перед камерой в короткой юбке и футболке. Сама она призналась, что на тот момент она помогала своим родным и работала в семейном кафе у моря.

"Я работала в семейном кафе у моря в Кучук Озени. 14 лет мне", - написала украинская исполнительница.

Также Джамала поделилась фотографией, где она показала себя с сестрой и бабушкой, которой, кстати, и посвятила свою песню "1944".

Украинская исполнительница рассказала, что ее бабушка всегда ждала ее с сестрой, когда они ездили к ней в летний период из Киева.

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