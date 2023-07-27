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"Я собі не подобаюся": Тоня Матвієнко відверто розповіла про свої комплекси

27 липня 2023 14:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Тоня Матвієнко розповіла про власні комплекси – відверте інтерв'ю Славі Дьоміну
Українська співачка Тоня Матвієнко під час інтерв'ю Славі Дьоміну у власному будинку. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська виконавиця та дружина співака Арсена Мірзояна Тоня Матвієнко дала відверте інтерв’ю, де зізналася у власних комплексах. Під час інтерв’ю українська співачка розповіла про збільшення ваги, про уколи краси, а також про те, через які комплекси вона страждає.

Про це Тоня Матвієнко відверто розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

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Співачка зізналася, що зараз вона себе не дуже комфортно почуває, адже в неї збільшилася вага. Втім, якщо на початку повномасштабної війни їй було все одно, то зараз вона щось робить для того, щоб скинути зайві кілограми.

"Я зараз собі не подобаюся, бо я набрала вагу. Але я для цього щось роблю. Спочатку мені було все рівно. Бо війна… Я нічого не робила. Я ходжу лише на масаж до косметолога, вже років 10", — відверто розповіла українська виконавиця Тоня Матвієнко.

Слава Демин и Тоня Матвиенко
Українська співачка Тоня Матвієнко на інтерв'ю у Слави Дьоміна у власному будинку. Фото: скриншот з YouTube

Крім того, співачка не приховала й той факт, що вона робить собі уколи краси. За словами жінки, вона робила уколи в лоб, але губи вона ніколи не збільшувала. Цих процедур, які робить Тоня Матвієнко на своєму обличчі, вистачає на пів року. 

Також співачка зазначила, що вона ніколи себе не любила та постійно мала комплекси, хоча раніше вона була худою. Тому вона радить всім дівчатам та жінкам любити самих себе та сприймати себе такою, якою зробила природа. 

"Любити і сприймати себе такою, як я є. Я все життя собі не подобалась, сумнівалась, якісь комплекси. Хоча тоді була така худенька, молоденька… от просто насолоджуватися життям треба. В якийсь момент зупинитися і сказати: все класно", — також додала Тоня Матвієнко.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тоня Матвієнко розповіла, чому вона не повертається до України. 

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Тоня Матвієнко згадала цькування з боку оточуючих під час своєї вагітності. 

Також ми повідомляли про те, що співачка Тоня Матвієнко показала рідкісне фото зі своїми братами.

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