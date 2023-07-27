Тоня Матвиенко рассказала о собственных комплексах – откровенное интервью Славе Демину

Украинская певица Тоня Матвиенко во время интервью Славе Демину в собственном доме. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская исполнительница и супруга певца Арсена Мирзояна Тоня Матвиенко дала откровенное интервью, где призналась в собственных комплексах. Во время интервью украинская певица рассказала об увеличении веса, об уколах красоты, а также о том, из-за каких комплексов она страдает.

Об этом Тоня Матвиенко откровенно рассказала в интервью Славе Демину в YouTube.

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Певица призналась, что сейчас она себя не очень комфортно чувствует, ведь у нее увеличился вес. Впрочем, если в начале полномасштабной войны ей было все равно, то сейчас она что-то делает для того, чтобы сбросить лишние килограммы.

"Я сейчас себе не нравлюсь, потому что я набрала вес. Но я для этого что-то делаю. Сначала мне было все равно. Потому что война… Я ничего не делала. Я хожу только на массаж к косметологу, уже лет 10", — откровенно рассказала украинская исполнительница Тоня Матвиенко.

Украинская певица Тоня Матвиенко на интервью у Славы Демина в собственном доме. Фото: скриншот с YouTube

Кроме того, певица не скрыла и того факта, что она делает себе уколы красоты. По словам женщины, она уколы делала в лоб, но губы она никогда не увеличивала. Этих процедур, которые делает Тоня Матвиенко на своем лице, хватает на полгода.

Также певица отметила, что она никогда себя не любила и постоянно имела комплексы, хотя раньше она была худой. Поэтому она советует всем девушкам и женщинам любить себя и воспринимать себя такой, какой сделала природа.

"Любить и воспринимать себя такой, как я есть. Я всю жизнь себе не нравилась, сомневалась, какие-то комплексы. Хотя тогда была такая худенькая, молоденькая… вот просто наслаждаться жизнью надо. В какой-то момент остановиться и сказать: все классно", — также добавила Тоня Матвиенко.

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