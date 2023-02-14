Анатолій Анатоліч зізнався, чому не любить 14 лютого та 8 березня

"Я з Юлою на цю тему навіть сварився": Анатоліч зізнався, чому не любить 14 лютого та 8 березня
Українські знаменитості активно вітають своїх половинок з днем всіх закоханих. Втім, серед зірок є й ті, хто не любить це свято. Серед них шоумен Анатолій Анатоліч.
Чому саме в нього таке ставлення до цього дня, а також 8 березня, він розповів у своєму Instagram.
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Деталі
За словами Толіча, для нього ці свята занадто очікувані. Бо всі знають, що будуть квіти, всі знають що будуть подарунки. Також в цьому він бачить надлишок маркетингу.
"Я з Юлою (дружина. — Ред.) на цю тему навіть сварився, бо не хотів дарувати квіти на 8 березня, бо це якійсь моветон. Я навіть колись дарував дружині авто на 14 лютого(ох були часи, коли збирав на авто дружині, а не на передову). Так от, навіть тоді, я вирішив подарувати жовтий автомобіль (майже як тюльпани) не 14 лютого, а 13-го. Але спойлер — 14 лютого все одно довелося дарувати квіти", — поділився шоумен.
На думку Толіча кожна пара має собі обрати своє 14 лютого. Свій день закоханих і його святкувати. Так само кожна жінка може обрати собі особисте "8 березня" і не один на рік, а один раз на місяць.
Втім, нелюбов до цих свят не позначається на знаках уваги до дружини Юли, з якою Толіч виховує двох доньок та сина.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Анатолій Анатоліч розплакався після фінішу марафону для ЗСУ.