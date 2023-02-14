Анатолий Анатолич признался, почему не любит 14 февраля и 8 марта

Шоумен Анатолий Анатолич и владелица PR-агентства Юла

Украинские знаменитости активно поздравляют своих половинок с днем всех влюбленных. Впрочем, среди звезд есть и те, кто не любит этот праздник. В их числе шоумен Анатолий Анатолич.

Почему именно у него такое отношение к этому дню, а также 8 марта, он рассказал в своем Instagram.

Подробности

По словам Толича, для него эти праздники слишком ожидаемы. Так как все знают, что будут цветы, все знают, что будут подарки. Также в этом он видит избыток маркетинга.

"Я с Юлой (жена. — Ред.) на эту тему даже ссорился, потому что не хотел дарить цветы на 8 марта, потому что это какой-то моветон. Я даже когда-то дарил жене авто на 14 февраля (ох были времена, когда собирал на авто жене, а не на передовую). Так вот, даже тогда я решил подарить желтый автомобиль (почти как тюльпаны) не 14 февраля, а 13-го. Но спойлер — 14 февраля все равно пришлось дарить цветы", — поделился шоумен.

По мнению Толича, каждая пара должна себе выбрать свое 14 февраля. Свой день влюбленных и его праздновать. Также каждая женщина может выбрать себе личное "8 марта" и не один в год, а один раз в месяц.

Впрочем, нелюбовь к этим праздникам не сказывается на знаках внимания к жене Юле, с которой Толич воспитывает двух дочерей и сына.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Анатолий Анатолич разрыдался после финиша марафона для ВСУ.