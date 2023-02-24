Мюслі UA запрем'єрили трек з висловами зіркового захисника України репера MC Petya

"Я живий": Мюслі UA запрем'єрили запальний трек з висловами зіркового захисника України
Один з найзагадковіших проєктів українського шоу-бізнесу, автори в хітів "Вова, **аш їх, бл**ь", "Добрий день Everybody", "Остановіть ви цю х**ню", Мюслі UA презентували новий запальний трек "Я живий". Не зраджуючи фірмовому стилю, вони поклали на танцювальну музику оптимістичні цитати улюбленця ТікТок — репера MC Petya, який захищає нашу країну в лавах ЗСУ.
Відео доступне на YouTube каналі Мюслі UA.
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Деталі
За рік повномасштабної війни проєкт випустив десять повноцінних синглів. Майже кожен з яких потрапляв до #ТОП100 України, а деякі хіти стали символом спротиву і боротьби з російській агресором. За словами Мюслі UA трек "Я живий" став особливим для них. Вони давно над ним працювали та неодноразово відкладали реліз.
"Цей трек — мотиватор! Він зроблений на основі відео промови людини, яку можливо не сприймали серйозно і вважали його мемним персонажем, але зараз МС Петя (Петро Моставчук) захищає нашу державу у складі Збройних Сил України, щодня мотивує наших воїнів, чим і заслужив щиру повагу. Нехай і цей трек мотивує всіх українців на нові перемоги, нехай цей трек наближає нашу перемогу! Поки ми вільні, сильні, незалежні — ми живі", — йдеться в описі до відео.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Мюслі UA зробили запальний фіт з шоувумен Лесею Нікітюк та президентом футбольного клубу "Інгулець", бізнесменом Олександром Поворознюком.