Мюсли UA запремьерили трек с высказываниями звездного защитника Украины рэпера MC Petya

"Я жив": Мюсли UA запремьерили зажигательный трек с высказываниями звездного защитника Украины
Один из самых загадочных проектов украинского шоу-бизнеса, авторы хитов "Вова, **аш их, бл**ь", "Добрый день Everybody", "Остановите вы эту х**ню", Мюсли UA презентовали новый зажигательный трек "Я живий". Не изменяя фирменному стилю, они положили на танцевальную музыку оптимистичные цитаты любимца ТикТок — рэпера MC Petya, который защищает нашу страну в рядах ВСУ.
Видео доступно на YouTube канале Мюсли UA.
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За год полномасштабной войны проект выпустил десять полноценных синглов. Почти каждый из них попадал в #ТОП100 Украины, а некоторые хиты стали символом сопротивления и борьбы с российским агрессором. По словам Мюсли UA, трек "Я живий" стал особенным для них. Они давно над ним работали и не раз откладывали релиз.
"Этот трек — мотиватор! Он сделан на основе видео речи человека, которого, возможно, не воспринимали серьезно и считали его мемным персонажем, но сейчас ТС Петя (Петр Моставчук) защищает наше государство в составе Вооруженных Сил Украины, ежедневно мотивирует наших воинов, чем и заслужил искреннее уважение. Пусть и этот трек мотивирует всех украинцев на новые победы, пусть этот трек приближает нашу победу! Пока мы свободны, сильны, независимы — мы живы", — говорится в описании видео.
Напомним, ранее мы писали, что Мюсли UA сделали зажигательный фит с шоувумен Лесей Никитюк и президентом футбольного клуба "Ингулец", бизнесменом Александром Поворознюком.