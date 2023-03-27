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Як Єлизавета ІІ ошелешила Німеччину, вимагаючи незвичний подарунок: оприлюднено документи

27 березня 2023 22:06
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Королева Єлизавета любила коней все своє життя
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Стало відомо, що нині покійна королева Єлизавета II свого часу здивувала німецьких чиновників "надмірним" попитом на двох нагородних жеребців. Королева хотіла отримати їх у подарунок під час візиту до країни в 1978 році.

Про це свідчать документи, оприлюднені німецьким журналом Spiegel. 

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Вказівки королеви щодо подарунка

Перед прибуттям монархиня повідомила уряду Західної Німеччини, що "буде в захваті", якщо отримає у подарунок двох коней.

У детальному списку побажань вона сказала, що хотіла б мати голштинську породу близько 17 років, з не надто світлою шерстю та "за жодних обставин не надто темною". Вона заявила, що інший кінь має бути сірим, але "не надто брудним" за кольором. 

Німецький аристократ, який передав запит, сказав, що один із коней був потрібен, щоб тягнути карету королеви, а інший для використання її чоловіком, нині покійним герцогом Единбурзьким, щоб брати участь у змаганнях.

Як відреагували у Німеччині

Німецькі чиновники заявили, що подарунок, який хоче британська королева є надто цінним, а аудиторська служба Німеччини мала щодо нього "серйозні застереження".

Вартість подарунка, 52 800 фунтів стерлінгів у сьогоднішніх грошах, була найбільшою, яку будь-коли дарувала республіка іноземному чиновнику.

Однак Вальтер Шеель, тодішній президент Німеччини, погодився на прохання, щоб візит був "максимально комфортним для обох сторін".

Інші візити королеви

Єлизавета ІІ відвідувала Німеччину п’ять разів під час свого правління і мала шалену популярність серед німецької громадськості.

Записи про плани її візиту в 1992 році, також опубліковані Spiegel, показують, що вона тоді намагалася виступити перед німецьким парламентом — вперше для монарха у цій країні. Але Гельмут Коль, тодішній канцлер Німеччини, імовірно, особисто заблокував план.

Нагадаємо, 8 вересня 2022 року померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ. Вона пішла з життя у віці 96 років у своїй резиденції у Балморі.

Західні ЗМІ повідомили, що з'явились нові подробиці смерті королеви Єлизавети II. Зазначається, що вона могла померти від серйозної недуги — мієломи. 

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