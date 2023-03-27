Как Елизавета II ошарашила Германию, требуя необычный подарок: обнародованы документы

Королева Елизавета любила лошадей всю свою жизнь

Стало известно, что ныне покойная королева Елизавета II в свое время удивила немецких чиновников "чрезмерным" спросом на двух наградных жеребцов. Королева хотела получить их в подарок во время визита в 1978 году.

Об этом свидетельствуют документы, обнародованные немецким журналом Spiegel.

Указания королевы о подарке

Перед прибытием монарх сообщила правительству Западной Германии, что "будет в восторге", если получит в подарок двух лошадей.

В подробном списке пожеланий она сказала, что хотела бы получить голштинскую породу около 17 лет, с не слишком светлой шерстью и "ни в коем случае не слишком темной". Она заявила, что вторая лошадь должна быть серой, но "не слишком грязной" по цвету.

Немецкий аристократ, передавший запрос, сказал, что одна из лошадей была нужна, чтобы тянуть карету королевы, а другая для использования ее мужем, ныне покойным герцогом Эдинбургским, чтобы участвовать в соревнованиях.

Как отреагировали в Германии

Немецкие чиновники заявили, что подарок, который хочет британская королева слишком ценен, а аудиторская служба Германии имела к нему "серьезные опасения".

Стоимость подарка, 52 800 фунтов стерлингов в сегодняшних деньгах, была самой большой, которую когда-либо дарила республика иностранному чиновнику.

Однако Вальтер Шеэль, тогдашний президент Германии, согласился на просьбу, чтобы визит был "максимально комфортным для обеих сторон".

Другие визиты королевы

Елизавета II посещала Германию пять раз за время своего правления и пользовалась большой популярностью среди немецкой общественности.

Записи о планах ее визита в 1992 году, опубликованные также Spiegel, показывают, что она тогда пыталась выступить перед немецким парламентом – впервые для монарха в этой стране. Но Гельмут Коль, тогдашний канцлер Германии, по всей вероятности, лично заблокировал план.

Напомним, 8 сентября 2022 года скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она ушла из жизни в возрасте 96 лет в своей резиденции в Балморе.

Западные СМИ сообщили, что появились новые подробности смерти королевы Елизаветы II. Отмечается, что она могла умереть от серьезного недуга — миеломы.