Ольга Сумська показала себе з іншим чоловіком – що з коханим?

Українська акторка показала фото з Назаром Задніпровським.

Українська акторка, заслужена та народна артистка України Ольга Сумська здивувала шанувальників своїм новим знімком. Популярна телезірка показала фотографію з відомим актором, зіркою серіалу "Скажене весілля" та "Скажені сусіди" Назаром Задніпровським.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Instagram-сторінку Ольги Сумської.

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Ще у молоді роки українська акторка мала непересічну харизму, а найбільшу популярність їй принесла роль Роксолани. Навіть сьогодні багато шанувальників згадують популярну сцену з українською акторкою, де вона показала свою фігуру, коли перепливала річку.

Ольгу Сумську з кінця 90-х років вважали головним символом української краси. Навіть сьогодні фанати зазначають, що вона абсолютно не виглядає на свій вік, хоча їй вже 56 років. До речі, акторка не робила ніякої пластичної операції.

Варто зазначити, що Ольга Сумська має немало шанувальників чоловічої статі. Нещодавно українська акторка поділилася кадрами, де показала себе поряд з актором Назаром Задніпровським. Дивлячись на фото, можна помітити, що актор просто притулився до неї.

Сама Ольга Сумська заміжня вже багато років та навіть на дивиться на інших чоловіків. Свого часу фанати дуже часто приписували їй почуття до батька старшої доньки. Але сама акторка зізналася, що вона розлучалася зі своїм чоловіком дуже складно.

Зірка "Скажене весілля" та "Скажені сусіди" Назар Задніпровський також має другу половину та родину. Разом зі своєю обраницею на ім’я Ірина український актор виховує дитину.

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