Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Як же чоловік? Ольгу Сумську помітили з іншим arrow

Як же чоловік? Ольгу Сумську помітили з іншим

6 квітня 2023 12:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ольга Сумська показала себе з іншим чоловіком – що з коханим?
Українська акторка показала фото з Назаром Задніпровським.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська акторка, заслужена та народна артистка України Ольга Сумська здивувала шанувальників своїм новим знімком. Популярна телезірка показала фотографію з відомим актором, зіркою серіалу "Скажене весілля" та "Скажені сусіди" Назаром Задніпровським.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Instagram-сторінку Ольги Сумської.

Читайте також:

Ще у молоді роки українська акторка мала непересічну харизму, а найбільшу популярність їй принесла роль Роксолани. Навіть сьогодні багато шанувальників згадують популярну сцену з українською акторкою, де вона показала свою фігуру, коли перепливала річку.

Що в Ольги Сумської з Назаром Задніпровським

Ольгу Сумську з кінця 90-х років вважали головним символом української краси. Навіть сьогодні фанати зазначають, що вона абсолютно не виглядає на свій вік, хоча їй вже 56 років. До речі, акторка не робила ніякої пластичної операції.

Варто зазначити, що Ольга Сумська має немало шанувальників чоловічої статі. Нещодавно українська акторка поділилася кадрами, де показала себе поряд з актором Назаром Задніпровським. Дивлячись на фото, можна помітити, що актор просто притулився до неї.

Чи має щось із Назаром Задніпровським Ольга Сумська

Сама Ольга Сумська заміжня вже багато років та навіть на дивиться на інших чоловіків. Свого часу фанати дуже часто приписували їй почуття до батька старшої доньки. Але сама акторка зізналася, що вона розлучалася зі своїм чоловіком дуже складно.

Зірка "Скажене весілля" та "Скажені сусіди" Назар Задніпровський також має другу половину та родину. Разом зі своєю обраницею на ім’я Ірина український актор виховує дитину.

Нагадаємо, ми писали, що донька української акторки Ольги Сумської розповіла, як їй вдалося схуднути на 15 кілограм.

Раніше ми розповідали, що українська акторка Ксенія Мішина розповіла про свої стосунки.

Також ми повідомляли, що блогер Анатолій Анатоліч розповів, за що він критикує Регіну Тодоренко.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB