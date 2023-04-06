Ольга Сумская показала себя с другим мужчиной – что с возлюбленным?

Украинская актриса показала фото с Назаром Заднепровским.

Украинская актриса, заслуженная и народная артистка Украины Ольга Сумская удивила поклонников своим новым снимком. Популярная телезвезда показала фотографию с известным актером, звездой сериала "Скажене весілля" и "Скажені сусіди" Назаром Заднепровским.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-страницу Ольги Сумской.

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Еще в молодые годы украинская актриса имела незаурядную харизму, а наибольшую популярность ей принесла роль Роксоланы. Даже сегодня многие поклонники вспоминают популярную сцену с украинской актрисой, где она показала свою фигуру, когда переплывала реку.

Ольгу Сумскую с конца 90-х годов считали главным символом украинской красоты. Даже сегодня фанаты отмечают, что она совершенно не выглядит на свой возраст, хотя ей уже 56 лет. Кстати, актриса не делала никакой пластической операции.

Стоит отметить, что у Ольги Сумской немало поклонников мужского пола. Недавно украинская актриса поделилась кадрами, где показала себя рядом с актером Назаром Заднепровским. Глядя на фото, можно заметить, что актер прямо прижался к ней.

Сама Ольга Сумская замужем уже много лет и даже не смотрит на других мужчин. В свое время фанаты очень часто приписывали ей чувство к отцу старшей дочери. Но сама актриса призналась, что она расставалась со своим мужем очень сложно.

Звезда "Скажене весілля" и "Скажені сусіди" Назар Заднепровский также имеет вторую половину и семью. Вместе со своей избранницей по имени Ирина украинский актер воспитывает ребенка.

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