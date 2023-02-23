Яке прізвисько в школі отримала семирічна принцеса Шарлотта

Яке прізвисько в школі отримала єдина донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон, принцеса Шарлотта
Старші діти принца та принцеси Уельських, Вільяма та Кейт Міддлтон, Джордж та Шарлотта успішно навчаються в столиці Сполученого Королівства. Як і у більшості дітей їхнього віку в них є прізвиська серед друзів.
Про те, як називають принцесу Шарлотту в її школі повідомляє видання Daily Mail.
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Семирічна принцеса отримала прізвисько "принцеса-воїн" у школі через її особистість "сорванца". Про це в ефірі американському шоу Entertainment Tonight розповіла королівська експертка Кеті Ніколл. Вона додала, що маленька принцеса відома своїм авантюризмом, і тому може зберегти своє прізвисько протягом шкільних років.
Шарлотта отримала це прізвисько під час першого року навчання в дитячій школі Willcocks у Кенсінгтоні, на заході Лондона.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон потролила психологічний стан принца Гаррі. Також ми розповідали, що принц Вільям влаштував для Кейт Міддлтон побачення у стилі агента 007 Бонда.