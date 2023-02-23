Яке прізвисько в школі отримала семирічна принцеса Шарлотта

Донька принца та принцеси Уельських, Вільяма та Кейт Міддлтон, принцеса Шарлотта

Старші діти принца та принцеси Уельських, Вільяма та Кейт Міддлтон, Джордж та Шарлотта успішно навчаються в столиці Сполученого Королівства. Як і у більшості дітей їхнього віку в них є прізвиська серед друзів.

Про те, як називають принцесу Шарлотту в її школі повідомляє видання Daily Mail.

Деталі

Семирічна принцеса отримала прізвисько "принцеса-воїн" у школі через її особистість "сорванца". Про це в ефірі американському шоу Entertainment Tonight розповіла королівська експертка Кеті Ніколл. Вона додала, що маленька принцеса відома своїм авантюризмом, і тому може зберегти своє прізвисько протягом шкільних років.

Шарлотта отримала це прізвисько під час першого року навчання в дитячій школі Willcocks у Кенсінгтоні, на заході Лондона.

Шарлотта зі старшим братом Джорджем

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон потролила психологічний стан принца Гаррі. Також ми розповідали, що принц Вільям влаштував для Кейт Міддлтон побачення у стилі агента 007 Бонда.