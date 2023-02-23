Какое прозвище в школе получила семилетняя принцесса Шарлотта

Дочь принца и принцессы Уэльских, Уильяма и Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта

Старшие дети принца и принцессы Уэльских, Уильяма и Кейт Миддлтон, Джордж и Шарлотта успешно учатся в столице Соединенного Королевства. Как и у большинства детей их возраста у них есть прозвища среди друзей.

О том, как называют принцессу Шарлотту в ее школе, сообщает издание Daily Mail.

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Семилетняя принцесса получила прозвище "принцесса-воин" в школе из-за ее личности "сорванца". Об этом в эфире американскому шоу Entertainment Tonight рассказала королевский эксперт Кэти Николл. Она добавила, что маленькая принцесса известна своим авантюризмом, и потому может сохранить свое прозвище в течение школьных лет.

Шарлотта получила это прозвище во время первого года обучения в детской школе Willcocks в Кенсингтоне, на западе Лондона.

Шарлотта со старшим братом Джорджем

Напомним, ранее мы писали, что Кейт Миддлтон потролила психологическое состояние принца Гарри. Также мы рассказывали, что принц Уильям устроил для Кейт Миддлтон свидание в стиле агента 007 Бонда.