Які артисти виступатимуть на сцені Music Box Fest

Український виконавець Дмитро Монатік. Фото: facebook.com/MONATIK.Official/

Найбільший столичний фестиваль музики Music Box Fest, який відбудеться 21 червня на Льодовому стадіоні в Києві, оголосив повний лайнап, і він вражає! На сцену цього дня вийдуть як легенди української сцени, так і артисти нової хвилі, треки яких розривають чарти.

У великому концерті візьмуть 20 найкращих: DOROFEEVA, ARTEM PIVOVAROV, MONATIK, Ірина Білик, PARFENIUK, TVORCHI, MELOVIN, POSITIFF, ALEKSEEV, KALUSH ORCHESTRA, KAZKA, MAYOROVA, ZLATA OGNEVICH, LELY45, LIDA LEE, MAMARIKA, Максим Бородін, Pozdniakov, WELLBOY.

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Ведучими стануть: Даша Квіткова, Тимур Мірошниченко, Міла Єремєєва та Юра Ткач.

Афіша. Фото: Контрамарка.юа

Благодійною місією фестивалю є збір коштів на будівництво блоку трансплантації кісткового мозку в Регіональному медичному центрі сімейного здоров'я в місті Дніпро. Саме тут щомісяця лікуються 20-30 дітей з онкогематологічними захворюваннями, а протягом року — понад 300 маленьких пацієнтів, які щодня борються за життя.

Цей медичний центр — другий в Україні після "Охматдиту" за рівнем надання допомоги в галузі дитячої онкогематології. У 2025 році тут уже провели 5 трансплантацій кісткового мозку. Загалом щороку в Центрі здійснюється понад 16 000 хірургічних втручань — як для дітей, так і для дорослих. Кожен квиток на фестиваль — це 100% донат на порятунок дітей, які борються з раком.

"Наша лікарня — одна з найбільших в Україні. Щороку тут лікуються понад 300 дітей з онкогематологічними захворюваннями. Для декого — це перший етап боротьби. Для інших — уже третя спроба перемогти рак. У наших палатах лежать немовлята, яким лише кілька тижнів, і діти, які замість навчання в школі знову проходять хімію. Для багатьох із них трансплантація кісткового мозку — це шанс на життя. Ми плануємо створити новий блок трансплантації — сучасний, стерильний, технологічно готовий до найважчих викликів. Він буде обладнаний усім необхідним для того, щоб ми могли рятувати більше життів" — коментує головний лікар Олексій Олександрович Власов.

Придбай свій квиток на фест на Контрмарка.юа.