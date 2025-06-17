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Какие артисты будут выступать на сцене Music Box Fest

17 июня 2025 00:11
Мария Покровская - Редактор
Какие артисты будут выступать на сцене Music Box Fest
Украинский исполнитель Дмитрий Монатик. Фото: facebook.com/MONATIK.Official/
Мария Покровская - Редактор

Крупнейший столичный фестиваль музыки Music Box Fest, который состоится 21 июня на Ледовом стадионе в Киеве, объявил полный лайнап, и он впечатляет! На сцену в этот день выйдут как легенды украинской сцены, так и артисты новой волны, треки которых разрывают чарты.

В большом концерте примут 20 лучших: DOROFEEVA, ARTEM PIVOVAROV, MONATIK, Ирина Билык, PARFENIUK, TVORCHI, MELOVIN, POSITIFF, ALEKSEEV, KALUSH ORCHESTRA, KAZKA, MAYOROVA, ZLATA OGNEVICH, LELY45, LIDA LEE, MAMARIKA, Максим Бородин, Pozdniakov, WELLBOY.

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Ведущими станут: Даша Квиткова, Тимур Мирошниченко, Мила Еремеева и Юра Ткач.

Які артисти виступатимуть на сцені Music Box Fest - фото 1
Афиша. Фото: Контрамарка.юа

Благотворительной миссией фестиваля является сбор средств на строительство блока трансплантации костного мозга в Региональном медицинском центре семейного здоровья в городе Днепр. Именно здесь ежемесячно лечатся 20-30 детей с онкогематологическими заболеваниями, а в течение года — более 300 маленьких пациентов, которые ежедневно борются за жизнь.

Этот медицинский центр — второй в Украине после "Охматдета" по уровню оказания помощи в области детской онкогематологии. В 2025 году здесь уже провели 5 трансплантаций костного мозга. Всего ежегодно в Центре осуществляется более 16 000 хирургических вмешательств — как для детей, так и для взрослых. Каждый билет на фестиваль — это 100% донат на спасение детей, которые борются с раком.

"Наша больница — одна из крупнейших в Украине. Ежегодно здесь лечатся более 300 детей с онкогематологическими заболеваниями. Для некоторых — это первый этап борьбы. Для других — уже третья попытка победить рак. В наших палатах лежат младенцы, которым всего несколько недель, и дети, которые вместо обучения в школе снова проходят химию. Для многих из них трансплантация костного мозга — это шанс на жизнь. Мы планируем создать новый блок трансплантации — современный, стерильный, технологически готовый к самым тяжелым вызовам. Он будет оборудован всем необходимым для того, чтобы мы могли спасать больше жизней", — комментирует главный врач Алексей Александрович Власов.

Приобрети свой билет на фест на Контрмарка.юа.

Ирина Билык Надя Дорофеева Дмитрий Монатик Даша Квиткова Артем Пивоваров
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США могут ввести "жосткие санкции" против РФ — за кем решение

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