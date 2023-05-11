Чи залицяється Том Круз до Шакіри – актор показав своє відношення до співачки

Співачка Шакіра з актором Томом Крузом на Гран–прі Формули–1 у Маямі. Фото: google.com

Нещодавно відомого актора Тома Круза помітили з колумбійською співачкою Шакірою у Маямі, де вони разом відвідали Гран–прі Формули–1. Після цього 60–річний актор заявив, що він дуже зацікавлений в акторці, з якою у нього "є хімія".

Про це повідомляє портал "Page Six"

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Відомо, що колумбійська співачка не так давно розлучилася зі своїм чоловіком, іспанським футболістом Жераром Піке. Цей момент був дуже драматичним у житті Шакіри. Втім, від цього шлюбу у неї підростають сини Сашко та Мілан, а Жерар Піке вже має стосунки з іншою дівчиною.

"Це було важко не тільки для мене, але і для моїх дітей. Неймовірно складно. Я можу тільки сказати, що вклала все, що в мене було, у ці стосунки і мою сім'ю", – зазначила колумбійська співачка Шакіра, яка зараз проживає з дітьми у Маямі.

Співачка Шакіра з колишнім Жераром Піке на футбольному матчі. Фото: google.com

А нещодавно Шакіру помітили у компанії з американським актором Томом Крузом, з яким вони разом відвідали Гран–прі Формули–1. Шанувальники одразу ж запідозрили їх у тому, що між ними розпочався роман, адже вони дуже тепло спілкувалися там.

Співачка Шакіра та актор Том Круз на Гран–прі Формули–1 у Маямі. Фото: google.com

Тепер же сам американський актор показав шанувальникам, що він точно "нерівно дихає" до Шакіри. Більш тому, між ними точно "є хімія", адже "Шакірі потрібна м'яка подушка, щоб впасти на неї", а Том Круз має великі таланти.

Крім того, американський актор так захопився колумбійською співачкою, що навіть нібито надіслав їй букет квітів.

Нагадаємо, ми писали про те, що актора Тома Круза помітили у компанії з колумбійською співачкою Шакірою.

Раніше ми розповідали про те, як відомий американський актор Том Круз виглядав у молоді роки.

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