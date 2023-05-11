Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Є хімія": Том Круз почав залицятися до Шакіри? arrow

"Є хімія": Том Круз почав залицятися до Шакіри?

11 травня 2023 11:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чи залицяється Том Круз до Шакіри – актор показав своє відношення до співачки
Співачка Шакіра з актором Томом Крузом на Гран–прі Формули–1 у Маямі. Фото: google.com
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Нещодавно відомого актора Тома Круза помітили з колумбійською співачкою Шакірою у Маямі, де вони разом відвідали Гран–прі Формули–1. Після цього 60–річний актор заявив, що він дуже зацікавлений в акторці, з якою у нього "є хімія".

Про це повідомляє портал "Page Six"

Читайте також:

Відомо, що колумбійська співачка не так давно розлучилася зі своїм чоловіком, іспанським футболістом Жераром Піке. Цей момент був дуже драматичним у житті Шакіри. Втім, від цього шлюбу у неї підростають сини Сашко та Мілан, а Жерар Піке вже має стосунки з іншою дівчиною.

"Це було важко не тільки для мене, але і для моїх дітей. Неймовірно складно. Я можу тільки сказати, що вклала все, що в мене було, у ці стосунки і мою сім'ю", – зазначила колумбійська співачка Шакіра, яка зараз проживає з дітьми у Маямі.

Шакира и Жерар Пике
Співачка Шакіра з колишнім Жераром Піке на футбольному матчі. Фото: google.com

А нещодавно Шакіру помітили у компанії з американським актором Томом Крузом, з яким вони разом відвідали Гран–прі Формули–1. Шанувальники одразу ж запідозрили їх у тому, що між ними розпочався роман, адже вони дуже тепло спілкувалися там.

Шакира и Том Круз
Співачка Шакіра та актор Том Круз на Гран–прі Формули–1 у Маямі. Фото: google.com

Тепер же сам американський актор показав шанувальникам, що він точно "нерівно дихає" до Шакіри. Більш тому, між ними точно "є хімія", адже "Шакірі потрібна м'яка подушка, щоб впасти на неї", а Том Круз має великі таланти.

Крім того, американський актор так захопився колумбійською співачкою, що навіть нібито надіслав їй букет квітів.

Нагадаємо, ми писали про те, що актора Тома Круза помітили у компанії з колумбійською співачкою Шакірою.

Раніше ми розповідали про те, як відомий американський актор Том Круз виглядав у молоді роки.

Також ми повідомляли про те, що у відомого актора Тома Круза вкрали елітний автомобіль марки BMW.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Фонд Вадима Столара здійснив гуманітарну місію на заході України для допомоги ВПО

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB