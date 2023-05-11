Ухаживает ли Том Круз за Шакирой – актер показал свое отношение к певице

Певица Шакира с актером Томом Крузом на Гран–при Формулы–1 в Майами. Фото: google.com

Недавно известного актера Тома Круза заметили с колумбийской певицей Шакирой в Майами, где они вместе посетили Гран–при Формулы–1. После этого 60–летний актер заявил, что он очень заинтересован в актрисе, с которой у него "есть химия".

Об этом сообщает портал "Page Six"

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Известно, что колумбийская певица не так давно рассталась со своим мужем, испанским футболистом Жераром Пике. Этот момент был очень драматичным в жизни Шакиры. Впрочем, от этого брака у нее подрастают сыновья Саша и Милан, а Жерар Пике уже имеет отношения с другой девушкой.

"Это было тяжело не только для меня, но и для моих детей. Невероятно сложно. Я могу только сказать, что вложила все, что у меня было, в эти отношения и мою семью", – отметила колумбийская певица Шакира, которая сейчас проживает с детьми в Майами.

Певица Шакира с бывшим Жераром Пике на футбольном матче. Фото: google.com

А недавно Шакиру заметили в компании с американским актером Томом Крузом, с которым они вместе посетили Гран–при Формулы–1. Поклонники сразу заподозрили их в том, что между ними начался роман, ведь они очень тепло общались там.

Певица Шакира и актер Том Круз на Гран–при Формулы–1 в Майами. Фото: google.com

Теперь же сам американский актер показал поклонникам, что он точно "неровно дышит" к Шакире. Более того, между ними точно "есть химия", ведь "Шакире нужна мягкая подушка, чтобы упасть на нее", а у Тома Круза большие таланты.

Кроме того, американский актер так увлекся колумбийской певицей, что даже якобы послал ей букет цветов.

Напомним, мы писали о том, что актера Тома Круза заметили в компании с колумбийской певицей Шакирой.

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