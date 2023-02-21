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Єдина донька Джонні Деппа знялася топлес для глянцю

21 лютого 2023 18:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Єдина донька Джонні Деппа знялася топлес для глянцю — фото
Французько-американська акторка та модель Лілі-Роуз Депп
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Єдина донька голлівудського актора Джонні Деппа та французької шоувумен Ванесси Параді, Лілі-Роуз Депп продовжує будувати успішну кар’єру не тільки в кіно, але й у фешн-індустрії. 23-річна зірка знялась топлес для модного глянцю.

Відверті фотографії Лілі-Роуз Депп опублікувала у своєму Instagram.

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Деталі 

Молода зірка позувала для журналу i-D у розстебнутих синіх джинсах бренду Chanel та в іншому одязі. При чому, на багатьох фотографіях донька Джонні та Ванесси відображена топлес.

Менш ніж за добу публікація Лілі-Роуз Депп у соцмережі набрала понад 950 тисяч лайків та безліч компліментів.  

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудські актори Джонні Депп та Ембер Герд врегулювали позови про наклеп одне проти одного. Ембер заплатить Джонні один мільйон доларів, поклавши край найскандальнішому шлюборозлучному процесу Голлівуду. І разом з тим не буде жодних обмежень з приводу того, що акторка може говорити про колишнього чоловіка та своє розлучення.

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