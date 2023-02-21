Единственная дочь Джонни Деппа снялась топлесс для глянца

Французско-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп

Единственная дочь голливудского актера Джонни Деппа и французского шоувумена Ванессы Паради, Лили-Роуз Депп продолжает строить успешную карьеру не только в кино, но и в фэшн-индустрии. 23-летняя звезда снялась топлесс для модного глянца.

Откровенные фотографии Лили-Роуз Депп опубликовала в своем Instagram.

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Молодая звезда позировала для журнала i-D в расстегнутых синих джинсах бренда Chanel и в другой одежде. Причем, на многих фотографиях дочь Джонни и Ванессы запечатлена топлесс.

Менее чем за сутки публикация Лили-Роуз Депп в соцсети набрала более 950 тысяч лайков и множество комплиментов.

Напомним, ранее мы писали, что голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Херд урегулировали иски о клевете друг против друга. Эмбер заплатит Джонни один миллион долларов, положив конец самому скандальному бракоразводному процессу Голливуда. И вместе с тем не будет никаких ограничений по поводу того, что актриса может говорить о бывшем муже и своем разводе.