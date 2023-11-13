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Єфросиніна прокоментувала затримання кримського студента через Фаріон

13 листопада 2023 22:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Єфросиніна прокоментувала затримання кримського студента через Фаріон
Шоувумен Маша Єфросиніна. Фото: Instagram/mashaefrosinina
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Ситуацію із затриманням українського студента в окупованому Криму через публікацію його листа мовознавцем Іриною Фаріон вже прокоментували військові, активісти, політики. Не промовчали й знаменитості. Своє бачення ситуації описала шоувумен, громадська діячка Маша Єфросиніна. 

Відповідні публікації з'явились в її Instagram.

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Останнім часом Ірина Фаріон тільки-но й робить, що потрапляє у скандали. Вона опублікувала у своїх соцмережах листа, якого надіслав їй Максим Глібов. Він, як і Маша Єфросиніна, родом з Керчі, але зараз навчається в окупованому Сімферополі. Через розголос його особистого листа Фаріон хлопця затримали місцеві спецслужби. І той записав відео з вибаченнями та визнанням провини. 

Єфросиніна наголосила — вона тривалий час не коментувала мовні скандали та образи військових, які розпочинала Фаріон. Маша обурена позицією мовознавця. Шоувумен назвала Ірину неживим предметом. 

"Я дуже довгий час дотримувалась позиції не чіпати це пришелепкувате чорнороте явище. Але коли під так званим захистом української ідентичності вона скоює злочин проти конкретної людини, яка саме за Україну там, де ризикує за це життям, маю сказати: хтось цю тьотю вже нарешті закриє?" — заявила Єфросиніна. 

Маша Єфросиніна
Реакція Єфросиніної на затримання її земляка. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше ми писали, що в "Азові" прокоментували ситуацію з проукраїнським студентом з АРК, якого видала Фаріон. Також ми розповідали, що Фаріон придумала собі виправдання за затримання студента в окупованому Криму.

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