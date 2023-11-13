Ефросинина прокомментировала задержание крымского студента из-за Фарион

Шоувумен Маша Ефросинина. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Ситуацию с задержанием украинского студента в оккупированном Крыму из-за публикации его письма языковедом Ириной Фарион уже прокомментировали военные, активисты, политики. Не промолчали и знаменитости. Свое видение ситуации описала шоувумен, общественный деятель Маша Ефросинина.

Соответствующие публикации появились в ее Instagram.

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В последнее время Ирина Фарион только и делает, что попадает в скандалы. Она опубликовала в своих соцсетях письмо, которое прислал ей Максим Глебов. Он, как и Маша Ефросинина, родом из Керчи, но сейчас учится в оккупированном Симферополе. Из-за огласки его личного письма Фарион парень был задержан местными спецслужбами. И тот записал видео с извинениями и признанием вины.

Ефросинина подчеркнула, что она долго не комментировала языковые скандалы и обиды военных, которые начинала Фарион. Маша возмущена позицией языковеда. Шоувумен назвала Ирину безжизненным предметом.

"Я очень долгое время придерживалась позиции не трогать это нелепое черноротое явление. Но когда под так называемой защитой украинской идентичности она совершает преступление против конкретного человека, который именно за Украину там, где рискует за это жизнью, должна сказать: кто-то эту тетю уже наконец закроет?" — заявила Ефросинина.

Реакция Ефросининой на задержание ее земляка. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Напомним, ранее мы писали, что в "Азове" прокомментировали ситуацию с проукраинским студентом из АРК, которого сдала Фарион. Также мы рассказывали, что Фарион придумала себе оправдание за задержание студента в оккупированном Крыму.