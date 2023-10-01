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Ілон Маск продемонстрував "майстер-клас" стрільби зі снайперської гвинтівки

1 жовтня 2023 03:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ілон Маск продемонстрував "майстер-клас" стрільби зі снайперської гвинтівки
Ілон Маск стріляє зі зброї. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Скандальний мільярдер і власник Х (колишній Twitter) Ілон Маск показав як стріляє з великокаліберної снайперської гвинтівки. Свої вміння він демонстрував не прицілюючись.

Відповідне відео Маск оприлюднив у Twitter.

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Ілон Маск стріляє з гвинтівки

Так, Ілон Маск опублікував кадри стрільби з гвинтівки Barrett 50 BMG. Для передачі враження мільярдер вдався до ефекту Slow Motion, відомого як уповільнена зйомка.

"Вистріли з моєї Barrett 50 cal від стегна", — зазначив Маск у приблизному перекладі.

Коментарі під відео мільярдера різноманітні, більшість користувачів жартує над такою поведінкою Маска, вважаючи її сміховинною.

Що відомо про гвинтівку Barrett 50 BMG

Barrett 50 BMG — це потужна гвинтівка 50 калібру, розроблена в США. Вона відзначається високою точністю і здатністю стріляти на великі відстані. Гвинтівка використовується як снайперська та протитанкова зброя в арміях багатьох країн і також користується популярністю серед спортсменів і мисливців для стрільби на великій дистанції. Завдяки своїй потужності, вона може пробити чималу броню та навіть стіну.

Чоловік прицілюється з гвинтівки
Чоловік прицілюється з гвинтівки. Фото: oxhuntingranch.com

Нагадаємо, що Європейський Союз оприлюднив звіти щодо успіхів різних онлайн-платформ в боротьбі з дезінформацією. X Ілона Маска було визнано найбільшим джерелом розповсюдження російської пропаганди

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