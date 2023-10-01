Илон Маск продемонстрировал "мастер-класс" стрельбы из снайперской винтовки

Илон Маск стреляет из оружия. Фото: скриншот

Скандальный миллиардер и владелец Х (бывший Twitter) Илон Маск показал как стреляет из крупнокалиберной снайперской винтовки. Свои умения он демонстрировал не прицеливаясь.

Соответствующее видео Маск обнародовал в Twitter.

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Илон Маск стреляет из винтовки

Так, Илон Маск опубликовал кадры стрельбы из винтовки Barrett 50 BMG. Для передачи впечатления миллиардер прибег к эффекту Slow Motion, известному как замедленная съемка.

"Выстрелы из моей Barrett 50 cal от бедра", — отметил Маск в приблизительном переводе.

Hip-firing my Barrett 50 cal pic.twitter.com/OkNnjWid0r — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2023

Комментарии под видео миллиардера разнообразны, большинство пользователей шутит над таким поведением Маска, считая его смехотворным.

Что известно о винтовке Barrett 50 BMG

Barrett 50 BMG — это мощная винтовка 50 калибра, разработанная в США. Она отличается высокой точностью и способностью стрелять на большие расстояния. Винтовка используется в качестве снайперского и противотанкового оружия в армиях многих стран и также пользуется популярностью среди спортсменов и охотников для стрельбы на большой дистанции. Благодаря своей мощности она может пробить немалую броню и даже стену.

Мужчина прицеливается из винтовки. Фото: oxhuntingranch.com

Напомним, что Европейский Союз обнародовал отчеты об успехах различных онлайн-платформ в борьбе с дезинформацией. X Илона Маска был признан крупнейшим источником распространения российской пропаганды.