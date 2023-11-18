Ілон Маск в епіцентрі скандалу — чому Disney та інші компанії призупинили співпрацю з X

Американський мільярдер, новатор Ілон Маск. Фото: Reuters

Трансатлантичні компанії Apple, Disney і IBM призупинять рекламу на X (колишній Twitter) після антисемітського твіту американського мільярдера Ілона Маска. До бойкоту соціальної мережі приєдналися кінокомпанії Paramount, Lionsgate і Warner Bros.

Про це повідомляє The Guardian.

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Згідно зі звітом, реклама Apple показувалася поряд з твітами, які вихваляли, зокрема, Адольфа Гітлера та нацистів. Після розголосу скандалу до виробника гаджетів, який припинив співпрацю з соцмережею Маска, приєдналися чимало компаній.

Генеральна директорка X Лінда Яккаріно намагається контролювати збитки, втім зупинити "скасування" вже не виходить. Вона спробувала контролювати збитки для свого боса.

"Точка зору X завжди була дуже чіткою, що дискримінація з боку всіх повинна припинитися за всіма напрямами", — написала вона.

Однак Лінда не використовувала ім'я Маска і не згадувала його твіти.

Мільярдер, генеральний директор Tesla і SpaceX написав у середу, що твіт, який звинувачує євреїв у ненависті до білих людей, є справжньою правдою. Білий дім засудив заяви Маска, назвавши їх огидними.

Виробник iPhone був одним із найбільших рекламодавців соціальної мережі, витрачаючи там до 100 мільйонів доларів на рік до моменту, коли Ілон Маск придбав соцмережу. Після цього Apple почав виділяти все менше грошей на співпрацю з X, а зараз й взагалі звів це до нуля.

Головний офіс X. Фото: Google

Відтоді бізнес Twitter перебуває у вільному падінні: рекламодавці йдуть, кількість користувачів падає, а штат вже менше ніж на 50% від кількості співробітників до Маска. Дослідники також задокументували тривожне зростання кількості антисемітських і расистських публікацій у соціальній мережі після його придбання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Маск анонсував запуск штучного інтелекту Grok. Також ми розповідали, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав IT-гігантів припинити ділові стосунки з гейм-дейв компанією Xsolla.