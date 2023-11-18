Илон Маск в эпицентре скандала — почему Disney и другие компании приостановили сотрудничество с X

Американский миллиардер, новатор Илон Маск. Фото: Reuters

Трансатлантические компании Apple, Disney и IBM приостановят рекламу на X (бывший Twitter) после антисемитского твита американского миллиардера Илона Маска. К бойкоту социальной сети присоединились кинокомпании Paramount, Lionsgate и Warner Bros.

Об этом сообщает The Guardian.

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Согласно отчету, реклама Apple показывалась рядом с твитами, которые восхваляли, в частности, Адольфа Гитлера и нацистов. После огласки скандала к производителю гаджетов, прекратившему сотрудничество с соцсетью Маска, присоединились многие компании.

Генеральный директор X Линда Яккарино, пытающийся контролировать убытки, впрочем, остановить "отмену" уже не получается. Она попыталась контролировать ущерб для своего босса.

"Мнение X всегда было очень четким, что дискриминация со стороны всех должна прекратиться по всем направлениям", — написала она.

Однако Линда не использовала имя Маска и не упоминала его твитов.

Миллиардер, генеральный директор Tesla и SpaceX написал в среду, что твит, обвиняющий евреев в ненависти к белым людям, является настоящей правдой. Белый дом осудил заявления Маска, назвав их отвратительными.

Производитель iPhone был одним из крупнейших рекламодателей социальной сети, тратя там до 100 миллионов долларов в год до момента, когда Илон Маск приобрел соцсеть. После этого Apple начал выделять все меньше денег на сотрудничество с X, а теперь вообще свел это к нулю.

Главный офис X. Фото: Google

С тех пор бизнес Twitter находится в свободном падении: рекламодатели уходят, количество пользователей падает, а штат уже менее чем на 50% от числа сотрудников до Маска. Исследователи также задокументировали тревожный рост антисемитских и расистских публикаций в социальной сети после его приобретения.

Напомним, ранее мы писали, что Маск анонсировал запуск искусственного интеллекта Grok. Также мы рассказывали, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал IT-гигантов прекратить деловые отношения с гейм-дейв компанией Xsolla.