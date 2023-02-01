Imagine Dragons вітають пасажирів українського літака в рамках програми UNITED24

Imagine Dragons записали креативне привітання, яке можна почути в українському літаку перед злетом
Влітку минулого року американський гурт Imagine Dragons став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24. Музиканти підтримують нашу країну з перших днів повномасштабної війни.
Imagine Dragons долучились до нової ініціативи UNITED24, йдеться на Facebook-сторінці платформи.
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Деталі
Фронтмен гурту Ден Рейнольдс разом з учасниками своєї команди записав звернення до пасажирів українського літака SkyUp&UNITED24.
"Усім привіт! З вами Imagine Dragons, амбасадори UNITED24. Бажаємо приємної подорожі на борту цього спеціального літака, на створення якого надихнула українська мужність", — саме так тепер звучить привітання на борту українського літака.
Зіркові амбасадори не лише вітають пасажирів на борту, але й розігрують поміж усіма, хто задонатить через UNITED24, два квитки на будь-який свій концерт до 2025 року. А SkyUp&UNITED24 додають до цих квитків дві брендовані валізи Have a Rest, світшот Balenciaga&UNITED24, а також п’ять браслетів "Азовсталь. Символ незламності".
Зробити внесок та вигравати класні призи можна за посиланням. Розіграш триває до 12 лютого 2023 року.
Відзначимо, що на початку листопада минулого авіакомпанія SkyUp запустила перший літак із логотипом UNITED24. Його головна мета — нагадувати світові про Україну та збирати кошти на медичну допомогу. За цей час літак здійснив 43 рейси до десятьох країн та перевіз понад дев'ять тисяч людей.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лауреат премії "Оскар", американський режисер Мартін Скорсезе звернувся до українців через платформу UNITED24. Також ми писали, що виконавець ролі Люка Скайвокера у "Зоряних війнах", голлівудський актор Марк Гемміл, який є амбасадором UNITED24, розповів, скільки вдалося зібрати дронів.