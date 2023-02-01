Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Imagine Dragons записали креативне привітання, яке можна почути в українському літаку перед злетом arrow

Imagine Dragons записали креативне привітання, яке можна почути в українському літаку перед злетом

1 лютого 2023 19:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Imagine Dragons вітають пасажирів українського літака в рамках програми UNITED24
Фронтмен американського гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Влітку минулого року американський гурт Imagine Dragons став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24. Музиканти підтримують нашу країну з перших днів повномасштабної війни.

Imagine Dragons долучились до нової ініціативи UNITED24, йдеться на Facebook-сторінці платформи.

Читайте також:

Деталі 

Фронтмен гурту Ден Рейнольдс разом з учасниками своєї команди записав звернення до пасажирів українського літака SkyUp&UNITED24.

"Усім привіт! З вами Imagine Dragons, амбасадори UNITED24. Бажаємо приємної подорожі на борту цього спеціального літака, на створення якого надихнула українська мужність", — саме так тепер звучить привітання на борту українського літака.

Зіркові амбасадори не лише вітають пасажирів на борту, але й розігрують поміж усіма, хто задонатить через UNITED24, два квитки на будь-який свій концерт до 2025 року.  А SkyUp&UNITED24 додають до цих квитків дві брендовані валізи Have a Rest, світшот Balenciaga&UNITED24, а також п’ять браслетів "Азовсталь. Символ незламності".

Зробити внесок та вигравати класні призи можна за посиланням. Розіграш триває до 12 лютого 2023 року.

Відзначимо, що на початку листопада минулого авіакомпанія SkyUp запустила перший літак із логотипом UNITED24. Його головна мета — нагадувати світові про Україну та збирати кошти на медичну допомогу. За цей час літак здійснив 43 рейси до десятьох країн та перевіз понад дев'ять тисяч людей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лауреат премії "Оскар", американський режисер Мартін Скорсезе звернувся до українців через платформу UNITED24. Також ми писали, що виконавець ролі Люка Скайвокера у "Зоряних війнах", голлівудський актор Марк Гемміл, який є амбасадором UNITED24, розповів, скільки вдалося зібрати дронів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

21:31 Російських медійників хочуть виключити із Міжнародної федерації журналістів

Новина з відео

21:25 Данілов різко відповів на пропозицію Грузії провести переговори з рф

21:23 Ще один голкіпер київського "Динамо" отримав травму: хто встане на ворота

21:15 Топ-10 кіноляпів, які не помітили відомі режисери

21:13 Чорний ринок тютюну обвалився після рекордних показників: що придумали податківці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:12 В Італії суд дозволив дітям не хотіти візитів з бабусями і дідусями

20:55 У Чернігівській області ворожа міна потрапила до льоху приватного будинку: загинули люди

Ексклюзив

20:45 Від преміум-хати в Києві до камери в СІЗО: на скільки років можуть сісти скандальні секс-блогери

20:42 ФБР розпочало обшуки у будинку Байдена: що сталося

20:38 У Луганській області окупанти змушують віддавати дітей до "кадетського" корпусу, — Генштаб

Новина з відео

21:25 Данілов різко відповів на пропозицію Грузії провести переговори з рф

Новина з відео

19:57 Усе законно: військовий комісар пояснив, чому повістки вручають у громадських місцях

Новина з відео

19:53 Передавав дані російській розвідці: СБУ затримала співробітника Укроборонпрому

Новина з відео

19:14 СБУ знешкодила у Києві банду рекетирів, яка діяла під виглядом добробатів

Ексклюзив

19:10 Забудові бути чи ні: як одесити ставляться до внесення міста під захист ЮНЕСКО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:40 KAZKA та MONATIK запалили на благодійному аукціоні, де вдалося зібрати 1 мільйон гривень: фоторепортаж

Новина з відео

17:15 Гороскоп на 2 лютого: Терезам — слухати внутрішній голос, Козерогам — спробувати нове

Новина з відео

15:20 Саакашвілі попросив у разі смерті поховати його в Україні

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Новина з відео

14:23 Лобода анонсувала нову україномовну пісню, в якій звертається до окупантів

Ексклюзив

20:45 Від преміум-хати в Києві до камери в СІЗО: на скільки років можуть сісти скандальні секс-блогери

Ексклюзив

20:30 "Ми можемо втратити певні території, але ненадовго": астрологиня дала прогноз бойових дій у лютому

Ексклюзив

19:07 Втрати росіян у січні вдвічі побили рекорд смертей в Афганістані за 10 років: аналіз шокуючих цифр

17:25 "Вимоги часу такі, що кожна школа потребуватиме такого укриття", — у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище

Ексклюзив

16:00 Могилянка надихнула: в університеті Каразіна та академії Чайковського відмовилися від російської мови

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

15:25 Що може загрожувати організаторам п’яних секс-вечірок у Києві: коментар юриста

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

18:30 Як змінилась військова тактика росії за майже рік повномасштабного вторгнення

Актуальне по темі

None 1 Лютий 21:32

Російських медійників хочуть виключити із Міжнародної федерації журналістів

None 1 Лютий 21:24

Данілов різко відповів на пропозицію Грузії провести переговори з рф

None 1 Лютий 19:59

Ще один голкіпер київського "Динамо" отримав травму: хто встане на ворота

None 1 Лютий 20:30

Топ-10 кіноляпів, які не помітили відомі режисери

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB