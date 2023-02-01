Imagine Dragons поздравляют пассажиров украинского самолета в рамках программы UNITED24

Imagine Dragons записали креативное поздравление, которое можно услышать в украинском самолете перед взлетом
Летом прошлого года американская группа Imagine Dragons стала послом фандрейзинговой платформы UNITED24. Музыканты поддерживают нашу страну с первых дней полномасштабной войны.
Imagine Dragons присоединились и к новой инициативе UNITED24, говорится на Facebook-странице платформы.
-
Данилов резко ответил на предложение Грузии провести переговоры с рф
-
Еще один голкипер киевского "Динамо" получил травму: кто встанет на ворота
-
Топ-10 киноляпов, которые не заметили известные режиссеры
-
Черный рынок табака обвалился после рекордных показателей: что придумали налоговики
-
В Италии суд разрешил детям не хотеть визитов с бабушками и дедушками
-
В Черниговской области вражеская мина попала в погреб частного дома: погибли люди
-
От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры
-
ФБР начало обыскам в доме Байдена: что произошло
-
В Луганской области оккупанты заставляют отдавать детей в "кадетский" корпус, — Генштаб
-
Эмоции города: не слишком зимний, но еще не весенний Киев глазами Новини.LIVE
Подробности
Фронтмен группы Дэн Рейнольдс вместе с участниками своей команды записал обращение к пассажирам украинского самолета SkyUp&UNITED24.
"Всем привет! С вами Imagine Dragons, послы UNITED24. Желаем приятного путешествия на борту этого специального самолета, на создание которого вдохновило украинское мужество", — именно так теперь звучит поздравление на борту украинского самолета.
Звездные послы не только поздравляют пассажиров на борту, но и разыгрывают между всеми, кто задонатит через UNITED24, два билета на свой концерт до 2025 года. А SkyUp&UNITED24 добавляют к этим билетам два брендированных чемодана Have a Rest, свитшот Balenciaga&UNITED24, а также пять браслетов "Азовсталь. Символ несокрушимости".
Внести вклад и выигрывать классные призы можно по ссылке. Розыгрыш длится до 12 февраля 2023 года.
Отметим, что в начале ноября прошлого авиакомпания SkyUp запустила первый самолет с логотипом UNITED24. Его главная цель — напоминать миру об Украине и собирать средства на медицинскую помощь. За это время самолет совершил 43 рейса в десять стран и перевез более девяти тысяч человек.
Напомним, ранее мы рассказывали, что лауреат премии "Оскар", американский режиссер Мартин Скорсезе, обратился к украинцам через платформу UNITED24. Также мы писали, что исполнитель роли Люка Скайвокера в "Звездных войнах", голливудский актер Марк Хэммил, являющийся послом UNITED24, рассказал, сколько удалось собрать дронов.