Imagine Dragons поздравляют пассажиров украинского самолета в рамках программы UNITED24

Фронтмен американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс

Летом прошлого года американская группа Imagine Dragons стала послом фандрейзинговой платформы UNITED24. Музыканты поддерживают нашу страну с первых дней полномасштабной войны.

Imagine Dragons присоединились и к новой инициативе UNITED24, говорится на Facebook-странице платформы.

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Фронтмен группы Дэн Рейнольдс вместе с участниками своей команды записал обращение к пассажирам украинского самолета SkyUp&UNITED24.

"Всем привет! С вами Imagine Dragons, послы UNITED24. Желаем приятного путешествия на борту этого специального самолета, на создание которого вдохновило украинское мужество", — именно так теперь звучит поздравление на борту украинского самолета.

Звездные послы не только поздравляют пассажиров на борту, но и разыгрывают между всеми, кто задонатит через UNITED24, два билета на свой концерт до 2025 года. А SkyUp&UNITED24 добавляют к этим билетам два брендированных чемодана Have a Rest, свитшот Balenciaga&UNITED24, а также пять браслетов "Азовсталь. Символ несокрушимости".

Внести вклад и выигрывать классные призы можно по ссылке. Розыгрыш длится до 12 февраля 2023 года.

Отметим, что в начале ноября прошлого авиакомпания SkyUp запустила первый самолет с логотипом UNITED24. Его главная цель — напоминать миру об Украине и собирать средства на медицинскую помощь. За это время самолет совершил 43 рейса в десять стран и перевез более девяти тысяч человек.

Напомним, ранее мы рассказывали, что лауреат премии "Оскар", американский режиссер Мартин Скорсезе, обратился к украинцам через платформу UNITED24. Также мы писали, что исполнитель роли Люка Скайвокера в "Звездных войнах", голливудский актер Марк Хэммил, являющийся послом UNITED24, рассказал, сколько удалось собрать дронов.