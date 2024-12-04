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Інсайдери дізналися, через що засмучений Бред Пітт

4 грудня 2024 10:30
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Бред Пітт мріє святкувати Різдво з дітьми
Голлівудський актор Бред Пітт. Фото: Reuters
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Голлівудський актор Бред Пітт сумує за своїми дітьми напередодні різдвяних свят. За інформацією інсайдерів, кінець року для актора "буде не таким, як раніше", якщо він не зможе провести деякий час зі своїми синами та доньками.

Про це пише Page Six

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Бред Пітт мріє провести Різдво з дітьми

За інсайдерською інформацією, в актора нині поганий настрій  через те, що він проведе свята без родинного затишку.

"Бред сумує за своїми дітьми і хотів би з ними більш близькі стосунки, особливо під час свят і свого дня народження цього місяця", — пише джерело.

У Пітта і його колишньої дружини Анджеліни Джолі, з якою він розлучився у 2019 році, шестеро дітей: 23-річний Меддокс, 21-річний Пакс, 19-річна Захара, 18-річна Шайло і 16-річні близнюки Нокс і Вів'єн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пітт "відчув себе ображеним", коли Шайло офіційно відмовилася від прізвища свого батька після того, як стала повнолітньою.

"У них були хороші стосунки, але це в минулому, і це розбиває йому серце. Бред відчуває, що Анджеліна налаштувала його дітей проти нього", — йдеться в повідолменні джерела.

Так, стало відомо, що Анджеліна та Бред продовжують судитися через виноробню у Франції. А також акторка Анджеліна Джолі продає майно через проблеми з фінансами.

свята діти Бред Пітт Різдво закордонні зірки

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