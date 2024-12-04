Брэд Питт мечтает праздновать Рождество с детьми

Голливудский актер Брэд Питт. Фото: Reuters

Голливудский актер Брэд Питт скучает по своим детям в канун рождественских праздников. По информации инсайдеров, конец года для актера "будет не таким, как раньше", если он не сможет провести некоторое время со своими сыновьями и дочерьми.

Об этом пишет Page Six.

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По инсайдерской информации, у актера сейчас плохое настроение из-за того, что он проведет праздники без семейного уюта.

"Брэд скучает по своим детям и хотел бы с ними более близкие отношения, особенно во время праздников и своего дня рождения в этом месяце", — пишет источник.

У Питта и его бывшей жены Анджелина Джоли, с которой он расстался в 2019 году, шестеро детей: 23-летний Мэддокс, 21-летний Пакс, 19-летняя Захара, 18-летняя Шайло и 16-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Питт "почувствовал себя обиженным", когда Шайло официально отказалась от фамилии своего отца после того, как стала совершеннолетней.

"У них были хорошие отношения, но это в прошлом, и это разбивает ему сердце. Брэд чувствует, что Анджелина настроила его детей против него", — говорится в сообщении.

Так, стало известно, что Анджелина и Брэд продолжают судиться из-за винодельни во Франции. А также актриса Анджелина Джоли продает имущество из-за проблем с финансами.