Петро Чорний прокоментував виїзд Потапа з України

Український співак Петро Чорний. Фото: скриншот YouTube

Український співак Петро Чорний розповів, чи підтримує нині спілкування зі своїм кумом, репером Потапом. Музикант також розповів, як ставиться до його виїзду за кордон.

Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Співак відкрито підтримав рішення Потапа виїхати за межі України в розпал війни. Чорний виправдав вчинок репера. Він заявив, що Потап отримував погрози від кадирівців і тому прийняв правильне рішення. Також Чорний не бачить репера у військовій формі.

"Ми куми, дружимо. Як людину я його буду любити, тому що ми під вівтарем стояли. Він же топив за Україну спочатку, а потім, пам’ятаєте, щось сталося, коли він там на Тіматі… Йому потім погрожували, кадировці телефонували. Тому його і вибір. Я не засуджую, розумію його крок. Засуджувати за що? За те, що він не пішов на війну? Він дуже потужний. Він гравець", — сказав Чорний.

Нагадаємо, Потап і колишня дружина Чорного Діана разом хрестили дитину музиканта Василя Котлярова.

Зараз репер Потап мандрує різними країнами й продовжує займатися продюсерською діяльністю. Нині репер мешкає в ОАЕ.

Репер Потап в ОАЕ. Фото: instagram.com/realpotap/

Раніше ми писали про те, що співак Женя Галич прокоментував виїзд Потапа за кордон. А також Горова пояснила, чому припинила співпрацювати з Потапом.