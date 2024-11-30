Петро Чорний прокоментував виїзд Потапа з України

Йому погрожували — кум Потапа виправдав його виїзд закордон
Український співак Петро Чорний розповів, чи підтримує нині спілкування зі своїм кумом, репером Потапом. Музикант також розповів, як ставиться до його виїзду за кордон.
Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Петро Чорний про Потапа
Співак відкрито підтримав рішення Потапа виїхати за межі України в розпал війни. Чорний виправдав вчинок репера. Він заявив, що Потап отримував погрози від кадирівців і тому прийняв правильне рішення. Також Чорний не бачить репера у військовій формі.
"Ми куми, дружимо. Як людину я його буду любити, тому що ми під вівтарем стояли. Він же топив за Україну спочатку, а потім, пам’ятаєте, щось сталося, коли він там на Тіматі… Йому потім погрожували, кадировці телефонували. Тому його і вибір. Я не засуджую, розумію його крок. Засуджувати за що? За те, що він не пішов на війну? Він дуже потужний. Він гравець", — сказав Чорний.
Нагадаємо, Потап і колишня дружина Чорного Діана разом хрестили дитину музиканта Василя Котлярова.
Зараз репер Потап мандрує різними країнами й продовжує займатися продюсерською діяльністю. Нині репер мешкає в ОАЕ.
Раніше ми писали про те, що співак Женя Галич прокоментував виїзд Потапа за кордон. А також Горова пояснила, чому припинила співпрацювати з Потапом.
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