Петр Черный прокомментировал выезд Потапа из Украины

Ему угрожали — кум Потапа оправдал его выезд за границу
Украинский певец Петр Черный рассказал, поддерживает ли сейчас общение со своим кумом, рэпером Потапом. Музыкант также рассказал, как относится к его выезду за границу.
Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.
Петр Черный о Потапе
Певец открыто поддержал решение Потапа уехать за пределы Украины в разгар войны. Черный оправдал поступок рэпера. Он заявил, что Потап получал угрозы от кадыровцев и потому принял правильное решение. Также Черный не видит рэпера в военной форме.
"Мы кумовья, дружим. Как человека я его буду любить, потому что мы под алтарем стояли. Он же топил за Украину сначала, а потом, помните, что-то произошло, когда он там на Тимати... Ему потом угрожали, кадыровцы звонили. Поэтому его и выбор. Я не осуждаю, понимаю его шаг. Осуждать за что? За то, что он не пошел на войну? Он очень мощный. Он игрок", — сказал Черный.
Напомним, Потап и бывшая жена Черного Диана вместе крестили ребенка музыканта Василия Котлярова.
Сейчас рэпер Потап путешествует по разным странам и продолжает заниматься продюсерской деятельностью. Сейчас рэпер живет в ОАЭ.
Ранее мы писали о том, что певец Женя Галич прокомментировал выезд Потапа за границу. А также Горовая объяснила, почему перестала сотрудничать с Потапом.
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