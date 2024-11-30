Петр Черный прокомментировал выезд Потапа из Украины

Украинский певец Петр Черный Фото: скриншот YouTube

Украинский певец Петр Черный рассказал, поддерживает ли сейчас общение со своим кумом, рэпером Потапом. Музыкант также рассказал, как относится к его выезду за границу.

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

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Петр Черный о Потапе

Певец открыто поддержал решение Потапа уехать за пределы Украины в разгар войны. Черный оправдал поступок рэпера. Он заявил, что Потап получал угрозы от кадыровцев и потому принял правильное решение. Также Черный не видит рэпера в военной форме.

"Мы кумовья, дружим. Как человека я его буду любить, потому что мы под алтарем стояли. Он же топил за Украину сначала, а потом, помните, что-то произошло, когда он там на Тимати... Ему потом угрожали, кадыровцы звонили. Поэтому его и выбор. Я не осуждаю, понимаю его шаг. Осуждать за что? За то, что он не пошел на войну? Он очень мощный. Он игрок", — сказал Черный.

Напомним, Потап и бывшая жена Черного Диана вместе крестили ребенка музыканта Василия Котлярова.

Сейчас рэпер Потап путешествует по разным странам и продолжает заниматься продюсерской деятельностью. Сейчас рэпер живет в ОАЭ.

Рэпер Потап в ОАЭ. Фото: instagram.com/realpotap/

Ранее мы писали о том, что певец Женя Галич прокомментировал выезд Потапа за границу. А также Горовая объяснила, почему перестала сотрудничать с Потапом.