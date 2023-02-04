Режисера Джафара Панахі звільнили з в'язниці у Тегерані

62-річний представник "нової хвилі" іранського кінематографа був звільнений із сумнозвісної в'язниці Евін, що в Тегерані

В Ірані тривають протести проти політики чинного уряду. Жертвами системи стали безліч, ще багато хто чекає вироку, так би мовити "суду". Серед них і режисер Джафар Панагі, який потрапив за ґрати.

Про це пише видання Deadline.

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62-річний представник "нової хвилі" іранського кінематографа був звільнений із сумнозвісної в'язниці Евін, що в Тегерані, під заставу. Про це повідомила його дружина, Тахера Саїді.

Кілька днів тому Панахі оголосив безстрокове голодування на знак протесту проти його ув'язнення. Він звинуватив судові та силові органи Ірану в незаконному та нелюдському поводженні і пообіцяв відмовлятися від їжі доти, доки його неживе тіло не залишить в'язницю. Справа режисера буде знову розглянута у березні.

Режисера заарештували за участь у мітингу в липні 2022 року. Він виступав за звільнення своїх колег, кінематографістів Мохаммада Расулофа та Мостафи Аль-Ахмада, які вимагали, щоб силовики та військові Ірану не застосовували силу до протестувальників у країні.

Ще 2010-го Джафара Панахі було засуджено до шести років ув'язнення за "антиурядову діяльність", проте згодом його звільнили. На підтримку режисера тоді виступали багато знаменитостей, зокрема акторка Джуліанна Мур, режисерки Одрі Диван, Саллі Поттер та інші.

Джафар Панахі - лауреат Берлінського, Каннського та Венеціанського кінофестивалів. Серед найвідоміших його робіт — стрічки "Біла куля", "Дзеркало", "Коло", "Три особи".

Нагадаємо, раніше ми писали, що суд присяжних визнав 70-річного кінопродюсера Гарві Вайнштайна винним ще в одній справі про зґвалтування. Тепер йому загрожує до 24 років ув'язнення. Також ми розповідали, що в Ізраїлі десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту проти судової реформи.