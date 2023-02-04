Режиссера Джафара Панахи освободили из тюрьмы в Тегеране

Иранского режиссера Панахи освободили из известной тюрьмы в Тегеране: голодовка помогла
В Иране продолжаются протесты против политики действующего правительства. Жертвами системы стали многие, еще многие ждут приговора, так сказать "суда". Среди них и попавший за решетку режиссер Джафар Панаги.
Об этом пишет издание Deadline.
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62-летний представитель "новой волны" иранского кинематографа был освобожден из печально известной тюрьмы Эвин в Тегеране под залог. Об этом сообщила его супруга Тахера Саиди.
Несколько дней назад Панахи объявил бессрочную голодовку в знак протеста против его заключения. Он обвинил судебные и силовые органы Ирана в незаконном и бесчеловечном обращении и пообещал отказываться от еды, пока его неодушевленное тело не покинет тюрьму. Дело режиссера будет снова рассмотрено в марте.
Режиссера арестовали за участие в митинге в июле 2022 года. Он выступал за освобождение своих коллег, кинематографистов Мохаммада Расулофа и Мостафы Аль-Ахмада, требовавших, чтобы силовики и военные Ирана не применяли силу к протестующим в стране.
Еще в 2010-м Джафар Панахи был приговорен к шести годам заключения за "антиправительственную деятельность", однако впоследствии его освободили. В поддержку режиссера тогда выступали многие знаменитости, в том числе актриса Джулианна Мур, режиссеры Одри Диван, Салли Поттер и другие.
Джафар Панахи — лауреат Берлинского, Каннского и Венецианского кинофестивалей. Среди самых известных его работ — ленты "Белый шар", "Зеркало", "Коло", "Три человека".
Напомним, ранее мы писали, что суд присяжных признал 70-летнего кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным еще в одном деле об изнасиловании. Теперь ему грозит до 24 лет тюрьмы. Также мы рассказывали, что в Израиле десятки тысяч человек вышли на акцию протеста против судебной реформы.