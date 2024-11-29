Ірина Горова вперше розповіла про свого бойфренда - подробиці

Ірина Горова. Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Музична продюсерка Ірина Горова вперше розповіла про зміни в особистому житті. Знаменитість зізналася, що давно не самотня.

На особисте запитання Ірина відповіла у шоу "Ранок у великому місті".

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Продюсерка серед тих зірок, які не люблять ділитися подробицями особистого життя із публікою. Виявляється, тривалий час Горова перебуває у стосунках.

"Коханий. Неважливо, хто він. Я взагалі не хочу виносити це в публічний простір. У мене специфічне ставлення до кохання і хто такий коханий. Взагалі, форма, яку я розумію для себе, після двох шлюбів, відрізняється від стандартів. Ми разом десь чотири роки", — зізналася Горова.

Продюсерка Ірина Горова. Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Нагадаємо, що Ірина Горова була у шлюбі двічі. Першим чоловіком продюсерки став музикант Юрій Горовий, у шлюбі з яким у них народилася донька Наталія. Вдруге знаменитість вийшла заміж на репера Потапа, з яким також має сина Андрія. Після 15 років стосунків зіркова пара розлучилася.

Раніше син Горової та Потапа зізнався, як ставиться до Наді Дорофєєвої.

Також ми писали, що Ірина Горова прокоментувала можливе повернення Потапа до України.