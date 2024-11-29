Ирина Горовая впервые рассказала о своем бойфренде - подробности

Ирина Горовая впервые рассказала о своем новом избраннике
Музыкальный продюсер Ирина Горовая впервые рассказала об изменениях в личной жизни. Знаменитость призналась, что давно не одинока.
На личный вопрос Ирина ответила в шоу "Утро в большом городе".
Горовая впервые заговорила о новой любви
Продюсер среди тех звезд, которые не любят делиться подробностями личной жизни с публикой. Оказывается, долго Горовая находится в отношениях.
"Есть возлюбленный. Неважно, кто он. Я вообще не хочу выносить это в публичное пространство. У меня специфическое отношение к любви и кто такой любимый. Вообще, форма, которую я понимаю для себя, после двух браков, отличается от стандартов. Мы вместе где-то четыре года", — призналась Горовая.
Напомним, что Ирина Горовая была в браке дважды. Первым мужем продюсера стал музыкант Юрий Горовой, в браке с которым у них родилась дочь Наталья. Второй раз знаменитость вышла замуж на рэпера Потапа, с которым также имеет сына Андрея. После 15 лет отношений звездная пара развелась.
Ранее сын Горовой и Потапа признался, как относится к Наде Дорофеевой.
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