Скільки Ірина Сопонару витрачає на себе в місяць – що відомо про її заробітки

Зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару під час інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Українська акторка та зірка проєкту "Жіночий Квартал" Ірина Сопонару дала відверте інтерв’ю Славі Дьоміну. Під час спілкування з ведучим українська телезірка чесно розповіла про те, як вона заробляє під час війни, та зізналася, які в неї витрати.

Чесне інтерв’ю з Іриною Сопонару можна побачити на каналі Слави Дьоміна в YouTube.

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Заробітки та витрати

Відома телезірка розповіла про те, чим вона зараз займається під час повномасштабної війни в Україні. Також вона зізналася, скільки вона заробляє на місяць та чи стабільні в неї заробітки. Крім того, Ірина пояснила, скільки грошей вона витрачає в місяць.

"Є театр, зйомки. Дуже мало. Я не жаліюся. Ну і концерти Єдиного Кварталу. На місяць буває 1000 або 2000 доларів. Буває і 100 доларів. У мене нестабільні заробітки. Але це нічого. На мій особистий побут, у середньому, потрібно 1000 доларів. Манікюр, машина. Я перекриваю той місяць, у якому заробила менше. Ну якщо біда зовсім, то в мене є наречений, який може закрити якісь мої питання", — заявила Ірина Сопонару.

Українська акторка Ірина Сопонару на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Крім того, вона зізналася, чи бере вона гроші на власні потреби у свого коханого-британця. За словами української акторки, в них немає спільного бюджету, а наречений закриває всі побутові питання.

"Мені взагалі важко просити в будь-кого. Гроші тим паче. У чоловіка ще важче. Я намагаюся на свої потреби гроші не просити. Для мене це трохи крінж. Коли ти доросла жінка, а в тебе немає грошей на якісь штуки. Це прикро. У нас немає спільного бюджету. Мої гроші — це мої, а його — типу наші. Побут він закриває", — зазначила зірка "Жіночого Кварталу".

Особисте життя

Стосунки Ірини та її коханого Ріса з Великої Британії розпочалися ще у 2021 році. На початку повномасштабної війни в Україні акторка почала жити разом зі своїм хлопцем. А нещодавно вона розповіла, що виходить заміж за нього.

Зірка "Жіночого Кварталу" показала обручку з великим дорогоцінним каменем, яку їй подарував чоловік. Ба більше, Ірина вже познайомилася з батьками Ріса, зазначивши, що вона навіть не хвилювалася перед знайомством.

Публікація Ірини Сопонару з її коханим-британцем. Фото: скриншот з Instagram

"Ми з Рісом більше не зустрічаємося. Тепер ми заручені. Не було у мене якогось хвилювання навіть, типу: "Ой, а якщо я їм не сподобаюся?". Ну чому я їм маю не сподобатися, я жінка, яка дуже кохає їхнього сина", — заявляла Ірина Сопонару.

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