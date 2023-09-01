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Ирина Сопонару из "Женского Квартала" честно рассказала о своих заработках и расходах

1 сентября 2023 12:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Сколько Ирина Сопонару тратит на себя в месяц – что известно о ее заработках
Звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару во время интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская актриса и звезда проекта "Женский Квартал" Ирина Сопонару дала откровенное интервью Славе Демину. Во время общения с ведущим украинская телезвезда честно рассказала о том, как она зарабатывает во время войны, и призналась, какие у нее расходы.

Честное интервью с Ириной Сопонару можно увидеть на канале Славы Демина в YouTube.

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Заработки и расходы

Известная телезвезда рассказала о том, чем она сейчас занимается во время полномасштабной войны в Украине. Также она призналась, сколько она зарабатывает в месяц и стабильные ли у нее заработки. Кроме того, Ирина объяснила, сколько денег она тратит в месяц.

"Есть театр, съемки. Очень мало. Я не жалуюсь. Ну и концерты Единого Квартала. В месяц бывает 1000 или 2000 долларов. Бывает и 100 долларов. У меня нестабильные заработки. Но это ничего. На мой личный быт, в среднем, нужно 1000 долларов. Маникюр, машина. Я перекрываю тот месяц, в котором заработала меньше. Ну, если беда совсем, то у меня есть жених, который может закрыть какие-то мои вопросы", — заявила Ирина Сопонару.

Ирина Сопонару на интервью у Славы Демина
Украинская актриса Ирина Сопонару на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Кроме того, она призналась, берет ли она деньги на собственные нужды у своего любимого-британца. По словам украинской актрисы, у них нет общего бюджета, а жених закрывает все бытовые вопросы.

"Мне вообще трудно просить у кого-либо. Деньги тем более. У мужчины еще труднее. Я стараюсь на свои нужды деньги не просить. Для меня это немного кринж. Когда ты взрослая женщина, а у тебя нет денег на какие-то штуки. Это досадно. У нас нет общего бюджета. Мои деньги — это мои, а его — типа наши. Быт он закрывает", — отметила звезда "Женского Квартала".

Личная жизнь

Отношения Ирины и ее любимого Риса из Великобритании начались еще в 2021 году. В начале полномасштабной войны в Украине актриса начала жить вместе со своим парнем. А недавно она рассказала, что выходит замуж за него.

Звезда "Женского Квартала" показала кольцо с большим драгоценным камнем, которое ей подарил мужчина. Более того, Ирина уже познакомилась с родителями Риса, отметив, что она даже не волновалась перед знакомством.

Публикация Ирины Сопонару
Публикация Ирины Сопонару с ее любимым-британцем. Фото: скриншот из Instagram

"Мы с Рисом больше не встречаемся. Теперь мы обручены. Не было у меня какого-то волнения даже, типа: "Ой, а если я им не понравлюсь?". Ну почему я им не понравиться, я женщина, которая очень любит их сына", — заявляла Ирина Сопонару.

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Ирина Сопонару честно ответила на вопросы подписчиков.

Ранее мы рассказывали о том, что телезвезда Ирина Сопонару затронула тему беременности и материнства.

Также мы сообщали о том, что известная телезвезда Ирина Сопонару похвасталась новой татуировкой.

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