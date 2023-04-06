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Ірині Білик — 53: зіркові друзі вітають співачку та публікують архівні фото

6 квітня 2023 15:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співачка Ірина Білик
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В четвер, 6 квітня, співачка Ірина Білик, яка вже понад три десятиліття на сцені, святкує свій день народження. Заслуженій та народній артистці України виповнилось 53 роки. 

Новини.LIVE розкаже, хто з колег привітав зіркову іменинницю та що написала у соцмережах сама Ірина. 

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Білик, яка випустила свій перший альбом ще до Незалежності України, 1990 року, робить репости привітань знаменитостей. Співачка опублікувала портретне фото у своєму Instagram і запитала у підписників: "Читаю ваші привітання, дякую, ви суперові, я вас люблю! А от мені цікаво, яке одне слово ви б сказали мені, якби ми зустрілись особисто?".

Одними з перших відповіли акторка Ольга Сумська, співак Михайло Хома (DZIDZIO), співачка Катерина Бужинська та колишній чоловік Білик, шоумен Дмитро Коляденко.

Архівними фотографіями потішив зіркову іменинницю і директор Національного палацу мистецтв "Україна" в Києві, Сергій Перман. В шоу-бізнесі його часто називають "сірим кардиналом". 

"Іро, люба, скільки ж всього було... А скільки ще буде!!! Нескінченного тобі щастя. Кохаю", — підписав фотографії Перман. 

Зіркова іменинниця не стала мовчати: "Аааааааа!!!! Люблю і дуже дякую за добро для мене".

Відзначимо, що вже 29 квітня Білик відіграє концерт у Варшаві. Спеціальним гостем стане Дмитро Коляденко. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ірина Білик у рожевому халаті презентувала новий кліп. Також ми розповідали, що відео Білик з ексчоловіком, шоуменом Дмитром Коляденком, у Празі наробило галасу у соцмережах.

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