Ірині Білик — 53: зіркові друзі вітають співачку та публікують архівні фото

Співачка Ірина Білик

В четвер, 6 квітня, співачка Ірина Білик, яка вже понад три десятиліття на сцені, святкує свій день народження. Заслуженій та народній артистці України виповнилось 53 роки.

Новини.LIVE розкаже, хто з колег привітав зіркову іменинницю та що написала у соцмережах сама Ірина.

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Білик, яка випустила свій перший альбом ще до Незалежності України, 1990 року, робить репости привітань знаменитостей. Співачка опублікувала портретне фото у своєму Instagram і запитала у підписників: "Читаю ваші привітання, дякую, ви суперові, я вас люблю! А от мені цікаво, яке одне слово ви б сказали мені, якби ми зустрілись особисто?".

Одними з перших відповіли акторка Ольга Сумська, співак Михайло Хома (DZIDZIO), співачка Катерина Бужинська та колишній чоловік Білик, шоумен Дмитро Коляденко.

Архівними фотографіями потішив зіркову іменинницю і директор Національного палацу мистецтв "Україна" в Києві, Сергій Перман. В шоу-бізнесі його часто називають "сірим кардиналом".

"Іро, люба, скільки ж всього було... А скільки ще буде!!! Нескінченного тобі щастя. Кохаю", — підписав фотографії Перман.

Зіркова іменинниця не стала мовчати: "Аааааааа!!!! Люблю і дуже дякую за добро для мене".

Відзначимо, що вже 29 квітня Білик відіграє концерт у Варшаві. Спеціальним гостем стане Дмитро Коляденко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ірина Білик у рожевому халаті презентувала новий кліп. Також ми розповідали, що відео Білик з ексчоловіком, шоуменом Дмитром Коляденком, у Празі наробило галасу у соцмережах.