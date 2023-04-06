Ирине Билык — 53: звездные друзья поздравляют певицу и публикуют архивные фото

Певица Ирина Билык

В четверг, 6 апреля, певица Ирина Билык, которая уже более трех десятилетий на сцене, празднует свой день рождения. Заслуженной и народной артистке Украины исполнилось 53 года.

Новини.LIVE расскажет, кто из коллег поздравил звездную именинницу и что написала в соцсетях сама Ирина.

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Билык, которая выпустила свой первый альбом еще до Независимости Украины, в 1990 году, делает репосты поздравлений знаменитостей. Певица опубликовала портретное фото в своем Instagram и спросила у подписчиков: "Читаю ваши поздравления, спасибо, вы суперовые, я вас люблю! А вот мне интересно, какое слово вы бы сказали мне, если бы мы встретились лично?".

Одними из первых ответили актриса Ольга Сумская, певец Михаил Хома (DZIDZIO), певица Екатерина Бужинская и бывший муж Билык, шоумен Дмитрий Коляденко.

Архивными фотографиями порадовал звездную именинницу и директор Национального дворца искусств "Украина" в Киеве, Сергей Перман. В шоу-бизнесе его часто называют "серым кардиналом".

"Ира, дорогая, сколько же всего было... А сколько еще будет!!! Бесконечного тебе счастья. Люблю", — подписал фотографии Перман.

Звездная именинница не стала молчать: "Аааааааа!!!! Люблю и очень благодарю за добро для меня".

Отметим, что уже 29 апреля Билык отыграет концерт в Варшаве. Специальным гостем станет Дмитрий Коляденко.

Напомним, ранее мы писали, что Ирина Билык в розовом халате представила новый клип. Также мы рассказывали, что видео Билык с бывшим мужем, шоуменом Дмитрием Коляденко, в Праге наделало шум в соцсетях.