Юрій Ткач розважав на весіллі учасника скандальних жорстоких вечірок у столиці

Шоумен Юрій Ткач та Олег Захаров. Фото: facebook.com/andrii.lokhmatov

Взимку країну шокувала історія про хлопців, які влаштовували вечірки та запрошували туди дівчат. Юнаки у столиці споювали дівчат алкоголем з наркотичною речовиною, а потім — ґвалтували. Учасниками скандалу зайнялися правоохоронні органи, але деякі з підозрюваних продовжують насолоджуватися життям.

Подробицями весілля поділився журналіст Андрій Лохматов у Facebook.

Читайте також:

Весілля в одному з найдорожчих готелів країни

За словами Лохматова, доки країна обурюється українськими зірками, які розважали прокурорів на весіллі в Emily Resort, яке коштувало десятки мільйонів гривень, є ще артисти, які "засвітилися" на сумнівних заходах. Приблизно в той самий час в одному з найдорожчих готелів країни Edem Resort Medical & Spa відгуляв своє весілля фігурант гучної історії про блогерів з Івано-Франківська, які влаштовували вечірки в Києві, де, за версією слідства, спаювали дівчат, а потім вчиняли над ними насилля. Знімали це на відео, поширюючи його в мережі.

Андрій Лохматов розповів про весілля скандального "учасника" вечірок. Фото: facebook.com/andrii.lokhmatov

"Здавалось би, таким вчинкам суспільство поставило свою жорстку оцінку, розставивши моральні кордони та орієнтири для молоді. Але, як виявилось, не все суспільство. Олег Захаров, третій учасник тих "вечірок", який разом з другом заплатили 402 тисячі гривень застави кожен, аби вийти на волю на період слідства, на початку жовтня влаштував своє весілля в лухурі готелі, де тинейджери співали російський реп, розкидаючи по сцені стодоларові купюри", — коментує Лохматов.

Журналіст розповів, що ведучим на цьому святі був відомий телеактор і комік Юрій Ткач, який щиро обіймався з п'яним підозрюваним у насиллі.

Коли скандальною справою зайнялися правоохоронні органи, у підозрюваних вилучили речі для створення відвертого контенту, мобільні телефони та готівку.

Двох організаторів було затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання, їм оголошено про підозру за статтею про виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних предметів.

Нагадаємо, стало відомо про п'яні вечірки зі зґвалтуваннями у Києві: поліція прийшла з обшуками до організаторів.

Раніше ми писали, що може загрожувати організаторам п’яних вечірок у Києві: коментар юриста.