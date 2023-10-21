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Юрий Ткач развлекал на свадьбе участника скандальных жестоких вечеринок в столице

21 октября 2023 15:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Юрий Ткач развлекал на свадьбе участника скандальных жестоких вечеринок в столице
Шоумен Юрий Ткач и Олег Захаров. Фото: facebook.com/andrii.lokhmatov
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Зимой страну шокировала история о парнях, которые устраивали вечеринки и приглашали туда девушек. Юноши в столице спаивали девушек алкоголем с наркотическим веществом, а потом насиловали. Участниками скандала занялись правохранительные органы, однако некоторые из подозреваемых продолжают наслаждаться жизнью.

Подробностями свадьбы поделился журналист Андрей Лохматов в Facebook.

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Свадьба в одном из самых дорогих отелей страны

По словам Лохматова, пока страна гневается на украинских звезд, развлекающих прокуроров на свадьбе в Emily Resort, которая стоила десятки миллионов гривен, есть еще "засветившиеся" артисты на сомнительных мероприятиях. Приблизительно в то же время в другом одном из самых дорогих отелей страны Edem Resort Medical & Spa отгулял свою свадьбу фигурант громкой истории о блогерах из Ивано-Франковска, которые устраивали вечеринки в Киеве, где, по версии следствия, спаивали девушек, а затем устраивали над ними насилие. Снимали это на видео, распространяя его в сети.

 

Андрей Лохматов рассказал о свадьбе скандального "участника" вечеринок. Фото: facebook.com/andrii.lokhmatov

"Казалось бы, таким поступкам общество поставило свою жесткую оценку, расставив моральные границы и ориентиры для молодежи. Но, как оказалось, не все общество. Олег Захаров, третий участник тех "вечеринок", который вместе с другом заплатили 402 тысячи гривен залога каждый, чтобы выйти на свободу на период следствия, в начале октября устроил свою свадьбу в отеле, где тинейджеры пели российский рэп, разбрасывая по сцене стодолларовые купюры", — комментирует Лохматов.

Журналист рассказал, что ведущим на этом празднике был известный телеактер и комик Юрий Ткач, искренне обнимавшийся с пьяным подозреваемым в насилии.

Когда скандальным делом занялись правоохранительные органы, у подозреваемых изъяли вещи для создания откровенного контента, мобильные телефоны и наличные деньги.

Два организатора были задержаны и помещены в изолятор временного содержания, им объявлено о подозрении по статье об изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов.

Напомним, стало известно о пьяных вечеринках с изнасилованиями в Киеве: полиция пришла с обысками к организаторам.

Раньше мы писали, что может угрожать организаторам пьяных вечеринок в Киеве: комментарий юриста.

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