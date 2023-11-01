Український співак Іван Дорн виступить перед росіянами на Балі

Український співак Іван Дорн на інтерв'ю у 2022 році. Фото: скриншот з YouTube

Відомий блогер Богдан Беспалов висловився про українського співака, музиканта, автора пісень і продюсера Івана Дорна. Зокрема, скандальний блогер розповів про те, що популярний артист збирається виступити на новорічному концерті на Балі.

Про це Богдан Беспалов висловився на своєму каналі в YouTube.

Читайте також:

Думка блогера

Український блогер Богдан Беспалов показав інформацію стосовно того, що Іван Дорн незабаром виступить на Балі. Він прокоментував цю новину і висловився про те, що український співак під час повномасштабної війни в своїй країні збирається дати концерт перед "хорошими русскими".

"Усе б нічого, але цей корпоратив буде з "хорошими русскими". Коли людина не живе в Україні, вона відбита від реальності, вона не розуміє важливості тем для суспільства. І тут Іван Дорн, який втік, відмовчувався, все ж таки їде виступати на Балі. Тобто для цієї людини нічого не змінилося", — зазначив Богдан Беспалов.

Український блогер Богдан Беспалов на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube

Блогер підкреслив, що в той час, коли Росія запускає ракети та БпЛА по території України, а на фронті гинуть дівчата і хлопці, Іван Дорн виступатиме перед росіянами за кордоном.

"Зараз, коли йде повномасштабне вторгнення, коли нас знищують ракетами, гинуть щодня хлопці і дівчата на передовій, Ваня Дорн їхатиме виступати для "хороших русских", їде веселити росіян. Клас, Ваню, так тримати!" — також додав український блогер.

Виступ Івана Дорна на Балі

Нещодавно в мережі з’явилася інформація стосовно того, що український співак Іван Дорн виступить незабаром на Балі. В новині йдеться про те, що він "запалить новорічну ніч".

"Синіми, жовтими, червоними... Запалить новорічну ніч на Балі Іван Дорн. Музикант-експериментатор, здатний зробити "співочим" і легким навіть жанр хіп-хоп, завжди у своєму запальному й довільно ритмічному стилі додасть ще більше феєрії новорічній ночі! Будемо танцювати до упаду! Усі композиції співака розворушать навіть найприскіпливішу аудиторію, адже на сцену Klapa вийде маестро ритму і мелодії — Іван Дорн!" — зазначили в Telegram.

Публікація з каналу "БалиЧат Новости | Балифорум". Фото: скриншот з Telegram

Позиція співака під час війни

До початку війни в Україні Іван Дорн жив у Києві, але після 2014 року продовжував виступати в Росії. Він брав участь як в українських шоу, так і в передачах країни-агресорки. Пісні він також записував не тільки з українськими зірками, а й з російськими артистами.

На початку вторгнення співак засудив війну, підтримав Україну і звернувся до росіян, закликавши їх не брати участь у війні. У Росії тим часом внесли Івана Дорна до списку артистів, яким заборонено виступати.

"Сьогодні моя країна прокинулася від вибухів. Сьогодні державна влада Російської Федерації розгорнула повномасштабну війну проти моєї країни. І я зараз звертаюся до росіян, для яких моє слово, я сподіваюся, ще щось означає. Я закликаю вас зупинити цю катастрофу. Я закликаю вас не брати участь у цій убивчій війні. Нам ніхто не потрібний, ми самі хочемо вершити нашу долю", — зазначив Іван Дорн на початку війни.

Звернення Івана Дорна до росіян на початку війни. Фото: скриншот з Instagram

Але останнім часом на його сторінці немає ніяких публікацій стосовно війни. Наприклад, не так давно співак показав фотографію, де він тримає дошку для серфінгу на морі.

Співак Іван Дорн на відпочинку. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Іван Дорн зізнався в крадіжці, яку він скоїв у молодості.

Раніше ми розповідали про те, що відомий артист Іван Дорн пояснив, чому він продовжує виступати в Росії.

Також ми повідомляли про те, що популярний співак і музикант Іван Дорн відверто висловився про мову.