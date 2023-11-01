Украинский певец Иван Дорн выступит перед россиянами на Бали

Украинский певец Иван Дорн на интервью в 2022 году. Фото: скриншот с YouTube

Известный блогер Богдан Беспалов высказался об украинском певце, музыканте, авторе песен и продюсере Иване Дорне. В частности, скандальный блогер рассказал о том, что популярный артист собирается выступить на новогоднем концерте на Бали.

Об этом Богдан Беспалов высказался на своем канале в YouTube.

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Мнение блогера

Украинский блогер Богдан Беспалов показал информацию о том, что Иван Дорн вскоре выступит на Бали. Он прокомментировал эту новость и высказался о том, что украинский певец во время полномасштабной войны в своей стране собирается дать концерт перед "хорошими русскими".

"Все бы ничего, но этот корпоратив будет с "хорошими русскими". Когда человек не живет в Украине, он отбит от реальности, он не понимает важности тем для общества. И тут Иван Дорн, который сбежал, отмалчивался, все-таки, едет выступать на Бали. То есть, для этого человека ничего не изменилось", — отметил Богдан Беспалов.

Украинский блогер Богдан Беспалов на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

Блогер подчеркнул, что в то время, когда Россия запускает ракеты и БПЛА по территории Украины, а на фронте гибнут девушки и парни, Иван Дорн будет выступать перед россиянами за границей.

"Сейчас, когда идет полномасштабное вторжение, когда нас уничтожают ракетами, гибнут ежедневно девушки и парни на передовой, Ваня Дорн будет ехать выступать для "хороших русских", едет веселить россиян. Класс, Ваня, так держать!" — также добавил украинский блогер.

Выступление Ивана Дорна на Бали

Недавно в сети появилась информация, что украинский певец Иван Дорн выступит вскоре на Бали. В новости говорится, что он "зажжет новогоднюю ночь".

"Синими, желтыми, красными… Ззажжет новогоднюю ночь на Бали Иван Дорн. Музыкант-экспериментатор, способный сделать "поющим" и легким даже жанр хип-хоп, всегда в своем зажигательном и произвольно ритмичном стиле придаст еще больше феерии новогодней ночи! Будем танцевать до упаду! Все композиции певца расшевелят даже самую придирчивую аудиторию, ведь на сцену Klapa выйдет маэстро ритма и мелодии — Иван Дорн!" — отметили в Telegram.

Публикация с канала "БалиЧат Новости | Балифорум". Фото: скриншот с Telegram

Позиция певца во время войны

До начала войны в Украине Иван Дорн жил в Киеве, но после 2014 продолжал выступать в России. Он участвовал как в украинских шоу, так и в передачах страны-агрессора. Песни он записывал не только с украинскими звездами, но и с российскими артистами.

В начале вторжения певец осудил войну, поддержал Украину и обратился к россиянам, призвав их не участвовать в войне. В России, тем временем, внесли Ивана Дорна в список артистов, которым запрещено выступать.

"Сегодня моя страна проснулась от взрывов. Сегодня государственные власти Российской Федерации развернули полномасштабную войну против моей страны. И я сейчас обращаюсь к россиянам, для которых мое слово, я надеюсь, еще что-то значит. Я призываю вас остановить эту катастрофу. Я призываю вас не участвовать в этой убийственной войне. Нам никто не нужен, мы сами хотим вершить нашу судьбу", — отметил Иван Дорн в начале войны.

Обращение Ивана Дорна к россиянам в начале войны. Фото: скриншот из Instagram

Но в последнее время на его странице нет никаких публикаций по поводу войны. Например, недавно певец показал фотографию, где он держит доску для серфинга на море.

Певец Иван Дорн на отдыхе. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Иван Дорн признался в краже, которую он совершил в молодости.

Ранее мы говорили о том, что известный артист Иван Дорн объяснил, почему он продолжает выступать в России.

Также мы сообщали о том, что популярный певец и музыкант Иван Дорн откровенно высказался о языке.