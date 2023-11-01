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Иван Дорн выступит на Бали для россиян, — блогер

1 ноября 2023 12:07
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Украинский певец Иван Дорн выступит перед россиянами на Бали
Украинский певец Иван Дорн на интервью в 2022 году. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный блогер Богдан Беспалов высказался об украинском певце, музыканте, авторе песен и продюсере Иване Дорне. В частности, скандальный блогер рассказал о том, что популярный артист собирается выступить на новогоднем концерте на Бали.

Об этом Богдан Беспалов высказался на своем канале в YouTube.

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Мнение блогера

Украинский блогер Богдан Беспалов показал информацию о том, что Иван Дорн вскоре выступит на Бали. Он прокомментировал эту новость и высказался о том, что украинский певец во время полномасштабной войны в своей стране собирается дать концерт перед "хорошими русскими".

"Все бы ничего, но этот корпоратив будет с "хорошими русскими". Когда человек не живет в Украине, он отбит от реальности, он не понимает важности тем для общества. И тут Иван Дорн, который сбежал, отмалчивался, все-таки, едет выступать на Бали. То есть, для этого человека ничего не изменилось", — отметил Богдан Беспалов.

Богдан Беспалов
Украинский блогер Богдан Беспалов на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

Блогер подчеркнул, что в то время, когда Россия запускает ракеты и БПЛА по территории Украины, а на фронте гибнут девушки и парни, Иван Дорн будет выступать перед россиянами за границей.

"Сейчас, когда идет полномасштабное вторжение, когда нас уничтожают ракетами, гибнут ежедневно девушки и парни на передовой, Ваня Дорн будет ехать выступать для "хороших русских", едет веселить россиян. Класс, Ваня, так держать!" — также добавил украинский блогер.

Выступление Ивана Дорна на Бали

Недавно в сети появилась информация, что украинский певец Иван Дорн выступит вскоре на Бали. В новости говорится, что он "зажжет новогоднюю ночь".

"Синими, желтыми, красными… Ззажжет новогоднюю ночь на Бали Иван Дорн. Музыкант-экспериментатор, способный сделать "поющим" и легким даже жанр хип-хоп, всегда в своем зажигательном и произвольно ритмичном стиле придаст еще больше феерии новогодней ночи! Будем танцевать до упаду! Все композиции певца расшевелят даже самую придирчивую аудиторию, ведь на сцену Klapa выйдет маэстро ритма и мелодии — Иван Дорн!" — отметили в Telegram.

Публикация по каналу "БалиЧат Новости | Балифорум"
Публикация с канала "БалиЧат Новости | Балифорум". Фото: скриншот с Telegram

Позиция певца во время войны

До начала войны в Украине Иван Дорн жил в Киеве, но после 2014 продолжал выступать в России. Он участвовал как в украинских шоу, так и в передачах страны-агрессора. Песни он записывал не только с украинскими звездами, но и с российскими артистами.

В начале вторжения певец осудил войну, поддержал Украину и обратился к россиянам, призвав их не участвовать в войне. В России, тем временем, внесли Ивана Дорна в список артистов, которым запрещено выступать.

"Сегодня моя страна проснулась от взрывов. Сегодня государственные власти Российской Федерации развернули полномасштабную войну против моей страны. И я сейчас обращаюсь к россиянам, для которых мое слово, я надеюсь, еще что-то значит. Я призываю вас остановить эту катастрофу. Я призываю вас не участвовать в этой убийственной войне. Нам никто не нужен, мы сами хотим вершить нашу судьбу", — отметил Иван Дорн в начале войны.

Публикация со страницы Ивана Дорна
Обращение Ивана Дорна к россиянам в начале войны. Фото: скриншот из Instagram

Но в последнее время на его странице нет никаких публикаций по поводу войны. Например, недавно певец показал фотографию, где он держит доску для серфинга на море.

Публикация со страницы Ивана Дорна
Певец Иван Дорн на отдыхе. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Иван Дорн признался в краже, которую он совершил в молодости.

Ранее мы говорили о том, что известный артист Иван Дорн объяснил, почему он продолжает выступать в России.

Также мы сообщали о том, что популярный певец и музыкант Иван Дорн откровенно высказался о языке.

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