Іво Бобул опинився в епіцентрі сексистського скандалу: "Жінки змінилися, стали меркантильними"
Зірка 1990-х, співак Іво Бобул, який став знов популярним завдяки відео у соціальній мережі Tik Tok, опинився в епіцентрі сексистського скандалу. В інтерв’ю з блогеркою Еммою Антонюк 69-річний артист висловився щодо сучасних жінок.
Відео доступне на YouTube каналі "Це Ніхто Не Буде Дивитись".
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Музикант вважає, що сучасні жінки стали розпещеними та меркантильними. За його власним досвідом, дівчат цікавлять лише гроші. Через це багато з них самотні та нещасливі. А "гарні" жінки всі сидять вдома.
"Жінки змінилися, стали меркантильними. Думають тільки себе, про бабки, про "жити класно", про машини, про будинки. А де може чоловік взяти це все? Не всі можуть бути банкірами та папіками", — сказав Іво Бобул.
Коли Емма зробила йому зауваження, співак сказав, що той факт, що в неї в 32 роки не має стосунків та дітей не є нормою. Коли блогерка стала казати, що це є сексистськими заявами, Бобул заявив, що то його життєвий досвід, і не треба його вчити.
Співак емоційно жбурнув в бік книгу та пішов з інтерв’ю. Через кілька хвилин він набрав Емму телефоном, та став знову повторювати свої наративи. Вибачень він так і не приніс.
Висловлювання Іво Бобула, як і некультурну поведінку з книгою, обурило сотні глядачів відео, які висловились в коментарях.
- Яка велика проблема в нас з людьми, які не мають саморефлексії і які асоціюють себе тільки зі своїм життєвим досвідом. Цим вони тільки показують свою недолугість. Мені соромно за таких людей
- Іво нагадав "улюбленого родича/родичку", яка буде вчити жити, і головне слухати, і робити, що тобі кажуть, бо ти мала дитина, яка нічого не вміє і розуміє
- Такий контент дивитись нелегко, але це надзвичайно важливе відео, дуже цікаво як ви взаємодієте з таким типом людей, які, на жаль, часто зустрічаються серед старшого покоління в нашій країні
Нагадаємо, раніше ми писали, що Іво Бобул зізнався, хто заважав йому будувати кар'єру.