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Иво Бобул оказался в эпицентре сексистского скандала: "Женщины изменились, стали меркантильными"

27 февраля 2023 17:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Иво Бобул оказался в эпицентре сексистского скандала
Певец Иво Бобул
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Звезда 1990-х, ставший вновь популярным благодаря видео в социальной сети Tik Tok певец Иво Бобул оказался в эпицентре сексистского скандала. В интервью с блогером Эммой Антонюк 69-летний артист высказался по поводу современных женщин.

Видео доступно на YouTube канале "Це ніхто Не Буде Дивитись".

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Подробности

Музыкант считает, что современные женщины стали избалованными и меркантильными. По его собственному опыту, девушек интересуют только деньги. Поэтому многие из них одиноки и несчастливы. А "хорошие" женщины все сидят дома.

"Женщины изменились, стали меркантильными. Думают только себя, о бабках, о "жить классно", о машинах, о домах. А где может мужчина взять это все? Не все могут быть банкирами и папиками", — сказал Иво Бобул.

Когда Эмма сделала ему замечание, певец сказал, что тот факт, что у нее в 32 года нет отношений и детей не является нормой. Когда блогер стала говорить, что это сексистские заявления, Бобул заявил, что это его жизненный опыт, и не надо его учить.

Певец эмоционально швырнул в сторону книгу и ушел с интервью. Через несколько минут он набрал Эмму по телефону, и стал снова повторять свои нарративы. Извинений он так и не принес.

Высказывание Иво Бобула, как и некультурное поведение с книгой, возмутило сотни зрителей видео, которые высказались в комментариях.

  • Как велика проблема у нас с людьми, не имеющими саморефлексии и которые ассоциируют себя только со своим жизненным опытом. Этим они только показывают свою несуразность. Мне стыдно за таких людей
  • Иво напомнил "любимого родственника/родственницу", которая будет учить жить, и главное слушать, и делать, что тебе говорят, потому что ты маленький ребенок, ничего не умеющий и понимающий
  • Такой контент смотреть нелегко, но это чрезвычайно важное видео, очень интересно, как вы взаимодействуете с таким типом людей, которые, к сожалению, часто встречаются среди старшего поколения в нашей стране.

Напомним, ранее мы писали, что Иво Бобул признался, кто мешал ему строить карьеру.

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