Jerry Heil відверто про невдале побачення у США та майбутнього обранця

Jerry Heil розповіла про невдале побачення у США та кого бачить поруч з собою в майбутньому
Особисте життя співачки Jerry Heil нерідко обговорюють у соцмережах. Хоча Яна Шемаєва (справжнє ім’я співачки) не соромиться казати про те, що у свої 27 років вона залишається незайманою.
В інтерв’ю телеведучому Григорію Решетнику Jerry Heil розповіла про невдале побачення у США та описала, яким бачить свого єдиного чоловіка.
-
У росії військкомати займуться виявленням "добровольців", які бажають воювати проти України
-
Ще один відомий клуб хоче запросити Кіліана Мбаппе: умова, на яку погодиться француз
-
Стоять черги у військкомати: Данілов заспокоїв українців щодо мобілізації в Україні
-
Софі Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитості, які побудували парфумерну імперію
-
Батьків просять тепліше одягати дітей: у школах Львова немає потужних генераторів
-
В Одесі народилося 113 малюків: хто святкує іменини цього тижня
-
Коли дітям можна робити щеплення від грипу: рекомендації МОЗ
-
Запоріжці, чиє житло зруйновано, можуть оформити фінансову допомогу від міста: як це зробити
-
Безпечна прогулянка: одеські медики нагадали правила безпеки взимку
-
Російський терор має програти всюди і в усьому: Зеленський звернувся до українців
Деталі
Співачка навчається у музичному коледжі Берклі у Бостоні (США). Саме за океаном співачка лише один раз сходила на побачення за весь час повномасштабної війни на Батьківщині. Обранцем став місцевий житель, який родом з Індії.
"Квартира, в якій я живу, це такий квадратний будинок, усередині — дворик. І моє вікно навпроти його вікна. Він приніс записочку мені під двері. От там він пише: "Я бачу, що ти готуєш, ми можемо разом щось приготувати. Друзі кажуть, що я симпатичний, давай прогуляємось". Після цього побачення я зрозуміла, що це має бути тільки українець", — відверто розповіла Яна.
За словами співачки, вся річ у тому, що вона оточена з усіх боків контекстом про Україну. І мінімум, що майбутній хлопець може зробити, — це сказати, що він дуже підтримує нашу країну.
Яким має бути хлопець Jerry Heil
Яна заявила, хоч вона і відстоює феміністичні позиції, їй хочеться, аби перший крок зробив саме чоловік. Jerry Heil особисто перевіряє повідомлення в соціальних мережах і сподівається, що до 30 років зустріне того єдиного.
"Він має бути чесним, щирим, з почуттям гумору й амбіційним", — трохи соромлячись, опустивши очі, розповіла про найголовніші риси характеру майбутнього обранця співачка.
Раніше Jerry Heil стверджувала, що чоловік має бути один і на все життя. Цього вона дотримується і зараз. Щоправда, ця позиція стосується лише цноти, а не романтичних стосунків та спілкування.
Також Яна підсумувала, що вона навіть хотіла взяти участь у романтичному телевізійному шоу "Холостячка". Втім, детально цю тему Jerry Heil в інтерв’ю не розкрила.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Jerry Heil отримала нагороду на престижній музичній премії Music Moves Europe Awards. Також ми розповідали, що Яна Шемаєва показала гематому, яку отримала через падіння в оркестрову яму в Тернополі.