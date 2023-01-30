Jerry Heil відверто про невдале побачення у США та майбутнього обранця

Кого бачить поруч з собою в майбутньому співачка Jerry Heil

Особисте життя співачки Jerry Heil нерідко обговорюють у соцмережах. Хоча Яна Шемаєва (справжнє ім’я співачки) не соромиться казати про те, що у свої 27 років вона залишається незайманою.

В інтерв’ю телеведучому Григорію Решетнику Jerry Heil розповіла про невдале побачення у США та описала, яким бачить свого єдиного чоловіка.

Деталі

Співачка навчається у музичному коледжі Берклі у Бостоні (США). Саме за океаном співачка лише один раз сходила на побачення за весь час повномасштабної війни на Батьківщині. Обранцем став місцевий житель, який родом з Індії.

"Квартира, в якій я живу, це такий квадратний будинок, усередині — дворик. І моє вікно навпроти його вікна. Він приніс записочку мені під двері. От там він пише: "Я бачу, що ти готуєш, ми можемо разом щось приготувати. Друзі кажуть, що я симпатичний, давай прогуляємось". Після цього побачення я зрозуміла, що це має бути тільки українець", — відверто розповіла Яна.

За словами співачки, вся річ у тому, що вона оточена з усіх боків контекстом про Україну. І мінімум, що майбутній хлопець може зробити, — це сказати, що він дуже підтримує нашу країну.

Яким має бути хлопець Jerry Heil

Яна заявила, хоч вона і відстоює феміністичні позиції, їй хочеться, аби перший крок зробив саме чоловік. Jerry Heil особисто перевіряє повідомлення в соціальних мережах і сподівається, що до 30 років зустріне того єдиного.

"Він має бути чесним, щирим, з почуттям гумору й амбіційним", — трохи соромлячись, опустивши очі, розповіла про найголовніші риси характеру майбутнього обранця співачка.

Раніше Jerry Heil стверджувала, що чоловік має бути один і на все життя. Цього вона дотримується і зараз. Щоправда, ця позиція стосується лише цноти, а не романтичних стосунків та спілкування.

Також Яна підсумувала, що вона навіть хотіла взяти участь у романтичному телевізійному шоу "Холостячка". Втім, детально цю тему Jerry Heil в інтерв’ю не розкрила.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Jerry Heil отримала нагороду на престижній музичній премії Music Moves Europe Awards. Також ми розповідали, що Яна Шемаєва показала гематому, яку отримала через падіння в оркестрову яму в Тернополі.