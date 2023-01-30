Jerry Heil откровенно о неудачном свидании в США и будущем избраннике

Кого видит рядом с собой в будущем певица Jerry Heil

Личную жизнь певицы Jerry Heil часто обсуждают в соцсетях. Хотя Яна Шемаева (настоящее имя певицы) не стесняется говорить о том, что в свои 27 лет она остается девственной.

В интервью телеведущему Григорию Решетнику Jerry Heil рассказала о неудачном свидании в США и описала, каким видит своего единственного мужчину.

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Певица учится в музыкальном колледже Беркли в Бостоне (США). Именно за океаном певица только однажды сходила на свидание за все время полномасштабной войны на Родине. Избранником стал местный житель родом из Индии.

"Квартира, в которой я живу, это такой квадратный дом, внутри — дворик. И мое окно напротив его окна. Он принес записочку мне под дверь. Вот там он пишет: "Я вижу, что ты готовишь, мы можем вместе что-нибудь приготовить. Друзья говорят, что я симпатичный, давай прогуляемся". После этого свидания я поняла, что это должен быть только украинец", — откровенно рассказала Яна.

По словам певицы, все дело в том, что она окружена со всех сторон контекстом об Украине. И минимум, что будущий парень может сделать, — это сказать, что он очень поддерживает нашу страну.

Каким должен быть парень Jerry Heil

Яна заявила, хоть она и отстаивает феминистические позиции, ей хочется, чтобы первый шаг сделал именно мужчина. Jerry Heil лично проверяет сообщения в социальных сетях, и надеется, что к 30 годам встретит того единственного.

"Он должен быть честным, искренним, с чувством юмора и амбициозным", — немного стесняясь, опустив глаза, рассказала о главных чертах характера будущего избранника певица.

Ранее Jerry Heil утверждала, что мужчина должен быть один и на всю жизнь. Этого она придерживается и сейчас. Правда, эта позиция касается только целомудрия, а не романтических отношений и общения.

Также Яна подытожила, что она даже хотела принять участие в романтическом телевизионном шоу "Холостячка". Впрочем, подробно эту тему Jerry Heil в интервью не раскрыла.

Ранее мы писали, что Jerry Heil получила награду на престижной музыкальной премии Music Moves Europe Awards. Также мы рассказывали, что Яна Шемаева показала гематому, которую получила из-за падения в оркестровую яму в Тернополе.